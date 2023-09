In ‘Sisu’, over de Finse Rambo, geldt: hoe ongeloofwaardiger, hoe leuker de film ★★★☆☆

‘Sisu’.

Sisu is een Fins woord dat zich lastig laat vertalen, aldus het tekstje in Tarantino-typografie waarmee deze wraakexercitie van start gaat. Het staat voor een vorm van wilskracht, te gebruiken in weinig hoopvolle situaties. Tijdens de pandemie onderzocht deze krant wat we qua sisu zoal kunnen leren van de Finnen (zwem ‘s winters in ijskoud water!) en in dit groteske Sisu doet ex-commando Aatami Korpi daar een flínke schep bovenop.

Korpi, de Finse Rambo, opereerde tijdens de start van de Tweede Wereldoorlog als ‘eenmansdoodseskader’ tegenover een peloton Russen, opteerde vervolgens voor een leven als goudzoeker en krijgt het op de toendra van Lapland anno 1944 met een kudde nazi’s aan de stok. Korpi wordt opgehangen, verbrand, beschoten, verdronken en opgeblazen, maar de man die botweg weigert te sterven ploetert voort (want: sisu), tot de laatste nazi is weggevaagd.

Al die onzin wordt verbeeld met oog voor een belangrijke regel: hoe groter de aanslag op de geloofwaardigheid, hoe leuker de film.

