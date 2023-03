In ‘Silver Haze’ kan lotsverbondenheid plots omslaan in vijandigheid en homofobie ★★★★☆

Silver Haze

Wat als het echte leven van je actrice even dramatisch en filmisch is als dat van haar personage? Dan kun je, als regisseur, ook best twee films maken. En zo volgt Silver Haze nu op Dirty God (2019, bekroond met drie Gouden Kalveren, voor beste film, regie en muziek). Sacha Polak zocht destijds een echt brandslachtoffer voor de hoofdrol in haar drama over een door een zuuraanval verminkt meisje. Die vond ze in Vicky Knight. Maar deze jonge, niet-professionele actrice uit de Oost-Londense achterstandswijk Dagenham torste ook een door trauma’s getekend eigen leven mee. Knight raakte als klein meisje zwaargewond toen de pub van haar familie in brand werd gestoken, terwijl zij boven lag te slapen. Twee van haar neefjes kwamen daarbij om het leven.

Silver Haze, dat vorige week in wereldpremière ging op het filmfestival van Berlijn, is géén feitelijk verslag. Het is fictie, losjes geïnspireerd op het leven van Knight, die het acteren afwisselt met haar werk als verpleegkundige in een ziekenhuis.

Vroeg in de film hangt Franky (Knight) een bloemetje aan het hekwerk om het vijftien jaar later nog altijd niet verwijderde puin van de afgebrande kroeg. De brandstichter is nooit gevonden, maar Franky verdenkt de huidige vrouw van haar vader, met wie hij destijds een affaire had. Het wraakgevoel dat haar verteert vormt de ene hoofdlijn in Silver Haze. De andere is de prille lesbische liefde tussen Franky en Florence (Esmé Creed-Miles), een door haar verpleegde patiënt die na een poging tot zelfdoding in het ziekenhuis is opgenomen. Even lijken de twee met zichzelf in de knoop liggende jonge vrouwen zich aan elkaar op te trekken.

Silver Haze kent een wat dwarrelige, meanderende structuur, alsof niet enkel de dialoog maar ook de plot hier en daar geïmproviseerd tot stand kwam. Maar op scèneniveau schiet Polak raak; nooit voelt haar regie ook maar even opgelegd. Silver Haze schetst een getrouw beeld van het door armoe gekleurde milieu in dit deel van Engeland. Hoe veronderstelde lotsverbondenheid, van buurtgenoten of familie, ook plots over kan gaan in vijandigheid en homofobie. En hoe weinig de gebutste Franky daar eigenlijk van opkijkt. Soms tilt Polak het sociaal realisme even op, van rauw naar dromerig, waarmee ze ook het platgetreden pad vermijdt van de slice-of-life-film over de Engelse achterstandsbuurt. Humor schuilt in kleine, terloopse dialogen en observaties, zoals in de interactie met Franky’s jongere zus, die moslim wil worden (gespeeld door Vicky’s echte zus Charlotte).

En steeds trekt hoofdrolspeler Vicky Knight de kijker naar zich toe als Franky. Het ongepolijste, felle natuurtalent uit Dirty God dat ondertussen is gerijpt: het spel nog wat verfijnder, maar nog steeds geen greintje bestudeerd. Zij maakt Silver Haze tot een bezienswaardigheid.