In Silenzio staat speelse drukte tegenover het trage verstrijken van de tijd ★★★★☆

‘Silenzio’ door LeineRoebana. Beeld Anna van Kooij

Je ziet soms nauwelijks hoe ze een stap zet. Emma Bogerd steekt ultrarustig het podium over tegen een van kleur verschietende achterwand. Door het messcherpe lichtontwerp van Jeroen Smith oogt ze als een verschijning in luchtig witte kleding. Het lijkt een ondankbare rol, om als danseres een uur lang je fysieke virtuositeit dienstbaar te maken aan stapvoets schrijden op die ene achterlijn. Toch is het een allesbepalende bijdrage aan Silenzio, de nieuwe dansvoorstelling van LeineRoebana, waarvoor het choreografenduo samenwerkt met de live spelende accordeoniste Renée Bekkers en celliste Ketevan Roinishvili.

Alle speelse bewegingserupties van de zeven andere dansers op het ruime podium, al het gegrom, gekras, gerochel en gezucht op snaren, knoppen, kleppen en toetsen, lijkt bijna drukte om niets, afgezet tegen het verstrijken van de tijd, de trage voetstap als metafoor voor een glimpje eeuwigheid. Juist dat contrast maakt Silenzio zo fascinerend.

Niet alle opkomsten en verdwijningen van de dansers geven hun logica prijs. Soms voelt het willekeurig wanneer ze na een energiek tableau vol kruiselings gestrekte armen en eigenwijs dartelende benen afgaan door de coulissen of juist neerstrijken op krukjes naast de muzikanten. Die wisselen de troebele, onheilspellende adem van een accordeonklassieker als De Profundis af met de gekruiste degens van cello en accordeon in In Croce, beide van de 91-jarige Russin Sofia Gubaidulina. Drie keer behagen ze het publiek met instrumentale delen uit Mille Regretz van de Franse renaissancecomponist Josquin des Prez – twee dansers vallen dan stil in een behoedzame, ontroerende omhelzing. Maar vervolgens stuift de celliste door naar gloedvolle stijgers en dalers uit George Crumbs Sonata for solocello (deel 3. Toccata). De vaak brommende, stekelige muziek prikt de dansers voortdurend in hun voeten. Behalve bij Bogerd. Die blijft de rust zelve.

In ‘Silenzio’ worden de dansers van LeineRoebana vergezeld van Renée Bekkers (accordeon) en Ketevan Roinishvili (cello). Beeld Anna van Kooij

Silenzio Dans/Muziek ★★★★☆ Door LeineRoebana. Choreografie: Andrea Leine en Harijono Roebana. 5/11, Chassé Theater, Breda. Tournee t/m 8/2.