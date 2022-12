In ‘Scrooge Live’ zijn Mark Rutte en Matthijs van Nieuwkerk de echte Scrooges

Het is een oud verhaal, maar nog altijd relevant – dat was de boodschap van Omroep Max tijdens Scrooge Live: een muziektheaterspektakel dat zondagavond live vanuit Dordrecht werd uitgezonden op NPO 1. A Christmas Carol door BN’ers zangers en edelfiguranten. Denk The Passion, make it kerst.

Scrooge is in de Max-versie een huisjesmelker die slecht geïsoleerde woningen verhuurt. Zijn huurders kampen met energiearmoede, Scrooge besluit de huur nóg eens te verhogen – ‘inflatiecorrectie’. Scrooge heeft een hekel aan kerst ‘als een boer aan stikstofbeleid’, aldus cabaretier Roué Verveer, evangelist van deze productie – die onder het mom van ‘leuk voor iedereen’ zowel traditioneel als actueel wil zijn en daardoor geen echte keuzes maakt. Beste voorbeeld van wat dat oplevert is de cameo van Kopen Zonder Kijken-deskundige Bob Sikkens, die halverwege de show in Victoriaanse uitdossing het beeld inloopt en vervolgens voorstelt visgraatparket en stalen deuren in Scrooge’s woning te plaatsen.

Ander hoogtepunt binnen dit kader: de thematische bewerking van het nummer Empire State of Mind van Jay-Z. In plaats van over New York, zingt het refrein over ‘kerstféééést’ – ‘alle mensen komen nu sááámen, met sneeuw voor de rááámen’. Het rap-gedeelte neemt Paul Groot alias Scrooge voor zijn rekening. ‘Lekkende kroketten, zwarte koteletten, wie het hele jaar niet koken wil moet nu ineens gourmetten.’

Als het overigens aan Roué Verveer ligt, of aan degene die zijn teksten schrijft, kennen we in Nederland twee echte Scrooges: Mark Rutte en Matthijs van Nieuwkerk. Zo’n beetje elke vijf minuten maakt hij een toespeling op één van de twee: Scrooge zou ‘te gierig zijn voor een oude Nokia’, ‘geen actieve herinneringen’ hebben aan alle keren dat hij gemeen was en geen zin om zich te verontschuldigen voor gebeurtenissen uit het verleden. Zijn gebrek aan inlevingsvermogen doet denken aan dat van een ‘doorgedraaide talkshowhost’ en de kerstliefde van de Geest van het Heden – Angela Groothuizen met kerstlampjespruik – is ‘bijna grensoverschrijdend’.

Angela Groothuizen als Geest van het Heden en Paul Groot als Scrooge in Scrooge Live Beeld NPO Start

Tussen al deze zogenaamd gewaagde maar toch zeer politiek correcte lolligheid door worden reportages vertoond over mensen die in armoede leven – om kijkers te motiveren te doneren aan Nationaal Fonds Kinderhulp. Een van de meest schrijnende verhalen komt van een jonge moeder die graag eens met haar 3-jarige dochtertje kleren zou kopen in plaats van aan te trekken wat tevoorschijn komt uit de zak tweedehands goed. ‘Ik weet gewoon niet wat ze leuk vindt’, legt ze uit. ‘Als je nooit zelf iets uitkiest, ontwikkel je geen smaak.’

Meer dan 10.000 mensen werden tijdens de uitzending donateur, vertelt Roué Verveer tegen het eind. Best veel, maar niet bepaald overweldigend als je weet dat er bijna 2 miljoen mensen zaten te kijken. Een half procent van hen pakte de telefoon om te doneren. Alle kerstdinerproof gebbetjes ten spijt – Paul Groot, die naast zijn Scrooge-vertolking verantwoordelijk was voor het script, had best een punt toen hij voorafgaand aan de show zei dat er een Scrooge huist in ons allemaal.