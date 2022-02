In samenwerking met Anderson Paak is Mary J. Blige op haar allerbest ★★★☆☆

Een hoogtepunt in het onmiddellijk als iconisch ervaren pauzeoptreden tijdens de Super Bowl, afgelopen zondagnacht, was de verschijning van Mary J. Blige. Daar stond de 51-jarige r&b-diva, tussen hiphopsterren als Dr. Dre, Snoop Dogg en Kendrick Lamar. Haar korte bewerkingen van Family Affair en No More Drama klonken net zo krachtig als twintig jaar geleden, toen haar mede door Dr. Dre geproduceerde album No More Drama haar tot een van de populairste r&b-sterren ter wereld had gemaakt.

Een beetje melancholiek maakte haar korte optreden ook. Mary J. Blige mag dan nog wel met een zekere regelmaat muziek uitbrengen, de impact die haar rauwe, intense mengvorm van hiphop en soul in de jaren negentig en nul had, heeft haar recente werk niet meer. Ook haar veertiende album Good Morning Gorgeous, slim daags voor het door ruim 100 miljoen mensen aanschouwde tv-optreden uitgebracht, is niet geweldig. Blige pakt de draad op van Strength of a Woman, het album waarop ze haar echtscheiding behandelde. Good Morning Gorgeous zijn de drie woorden waarmee ze zichzelf na vijf jaar nog altijd moed moet inzingen. Gelukkig voor de luisteraar gaat dat moeizaam, want een blije Mary J. Blige is nooit de beste geweest.

Het is Anderson Paak (zondag ook aanwezig, amechtig achter zijn drumstel) met wie ze met No Idea meteen hard binnenkomt. Dankzij de geweldige baslijn en een stem die in jaren niet zo diep lijkt te zijn gegaan, is dit Mary J. Blige op haar allerbest. Had ze de rest ook maar met hem opgenomen, maar zoals zo vaak omringt Blige zich met meer producers en ‘features’ dan goed voor haar is. Heel slap is de bijdrage van DJ Khaled in Amazing en vlak blijft ook de rap van Fivio Foreign. De bijdragen van Usher en Anderson Paak (opnieuw in Here With Me) zijn het sterkst; dankzij hen weet Blige even echt te vlammen.

Mary J. Blige Good Morning Gorgeous Pop ★★★☆☆ 300 Entertainment