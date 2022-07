In roze coming-of-agedrama Kokon is Nora als een rups die wil ontpoppen tot een vlinder ★★★☆☆

Kokon

Verzin een metafoor waarmee je impliciet je gevoelens uitdrukt. Nora, een introverte 14-jarige puber uit de multiculturele Berlijnse wijk Kreuzberg, weet wel raad met die schoolopdracht. Met het lampje van haar smartphone projecteert ze op het diascherm de schaduw van een vlinder, fladderend in een doos, terwijl ze een stemmig gedicht voordraagt over een naar het licht hunkerende mot.

Ook los van deze scène heeft het Duitse coming-of-agedrama Kokon dan al lang duidelijk gemaakt dat Nora (Lena Urzendowsky) zelf een mooie vlinder is, zij het eentje die nog niet tevoorschijn is gekropen. Misschien dat ze zich vooral identificeert met de regenboogkleurige rupsen die ze naast haar bed heeft staan. Zoals de rupsen rondscharrelen in glazen potten, zo zitten Nora en haar oudere zus Jule (Lena Klenke) opgehokt in het krappe appartement dat ze met hun alcoholistische moeder (Anja Schneider) bewonen. De zusjes delen ook nog altijd een slaapkamer; een situatie die om verandering smeekt.

En inderdaad: soms ontsnappen de rupsen en kruipen ze onder Jules bed; soms zitten ze te verpoppen in de kleerkast, en vliegen ze naar buiten als Nora de deur opendoet. Over metaforen gesproken.

Wat de tweede film van de Duitse schrijver en regisseur Leonie Krippendorff zo innemend maakt, is niet de wat zwakjes geschetste gezinssituatie, en ook niet de herhaaldelijk dik aangezette beeldspraak. Kokon overtuigt wanneer de film heel dicht en zinnelijk bij Nora’s concrete realiteit blijft. Zoals in de vederlicht zwoele scène waarin ze met Jule en hun gezamenlijke vriendin Aylin (Elina Vildanova) in het zwembad dolt en ze opeens, terloops, Aylins lijf langs het hare voelt strijken.

Of wanneer ze op school nieuwkomer Romy (Jella Haase) ontmoet, en haar ogen telkens dat vrijgevochten meisje opzoeken. Hun eerste contact luidt een zomerse romance in die Nora doet opbloeien, een romance die ook geleidelijk het filmkader openbreekt: de krappe beeldverhouding (van 1.37:1) transformeert haast onmerkbaar tot vrij ademend, springlevend breedbeeld.

Dat past bij de fijne hoofdrol van de tijdens de opnamen 19-jarige Lena Urzendowsky. Knap vertolkt ze de nu eens aarzelende, dan weer besliste stappen die Nora in haar (seksuele) ontwikkeling zet. Onder het timide uiterlijk laat ze consequent een laag zelfverzekerdheid sluimeren. Nora’s innerlijke kracht is er dus al steeds, en staat op zichzelf: ze hoeft alleen maar te worden gezien.