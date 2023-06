In Roots wordt met het oog op het vakantieseizoen een delicate kwestie aangesneden: ‘Wel of niet met het vliegtuig?’ De vraag zal de achterban van een blad dat zegt ‘midden in de natuur’ te staan, bekend voorkomen.

De redactie komt er niet uit, zoals te verwachten viel. De trein is soms een goed alternatief, en soms niet. De mogelijkheid om helemaal te kappen met dat vliegen wordt niet besproken. Duurzame accommodaties worden aanbevolen.

De spagaat wordt het duidelijkst getoond door een medewerker van het Wereld Natuur Fonds, afdeling Afrika. Het WNF zal niet adviseren om te stoppen met vliegen naar verre bestemmingen. Het compromis: ‘Probeer er (...) voor te zorgen dat het geld dat je ter plekke uitgeeft ten goede komt aan de lokale bevolking en aan natuurbeheer.’

In Roots bloeit en groeit de natuur nog steeds volop. Planten staan in bloei (en worden in close-ups gefotografeerd), dieren worden in al hun glorie getoond. De deskundigheid is groot, het enthousiasme ook, bijvoorbeeld in een stuk over de boomkikker, de Europese welteverstaan.

De beestjes maken in het voorjaar ‘een hels kabaal met hun enorme kwaakblazen’ en vormen samen een boomkikkerkoor. Ook de scholekster (het is het jaar van de scholekster) en de roggelelie worden in het zonnetje gezet. Fred Bos, een man die in Duitsland der Lilienpapst wordt genoemd, de ‘leliepaus’, zet zich al bijna een halve eeuw in om de roggelelie te redden. En met succes.

Met een kort verslag van een wandeling in Duitsland raakt Bos precies waar Roots voor staat. ‘Er zaten ortolanen en geelgorzen en boven de akker zongen de leeuweriken. Een paar duizend roggelelies stonden er. Ik werd er gewoon emotioneel van.’

Of neem de rubriek ‘Ook een vraag?’, met deze maand een vraag van een lezer die ook een foto naar de redactie stuurde. Haar vraag: ‘Welk dier legde deze drol?’ De Roots-expert weet raad. Het blijkt om een keutel van een boom- of steenmarter te gaan, ‘helaas zijn ze moeilijk van elkaar te onderscheiden’.

En ja, dat vliegen, of niet. Ook hoofdredacteur Caroline Vogel buigt zich over de kwestie. Ze schrijft over een vriendin die uit principiële overwegingen niet meer in een vliegtuig stapt. Zelf schrikt ze terug voor de gedachte dat ze zou moeten stoppen met het reizen naar natuurbestemmingen die niet op een andere manier bereikbaar zijn. ‘De uitkomst is dat ik het woordje nooit heb ingeruild voor heel soms.’