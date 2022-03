In racespel Grid Legends rijdt het plezier in pole position – met een snufje Sex Education ★★★★☆

Herien Wensink noemde hem ‘een van de leukste personages uit de recente tv-seriegeschiedenis’. Als zij Ncuti Gatwa jongste strapatsen wil zien zal Wensink moeten leren gamen én racen, want de Rwandees-Schotse ster uit Sex Education speelt mee in Grid Legends, een nieuw racespel van de Britse studio Codemasters.

In Grid Legends scheuren auto's uit over allerlei soort circuits – van officieel wedstrijdasfalt tot zandpaden in off-roadraces. Beeld Codemasters

De rol van een acteur in een computerspel blijft meestal beperkt tot het leveren van een stem, maar in Grid Legends komt Gatwa ook in beeld. Niet als gepixeleerde coureur, maar in levenden lijve. Hij speelt Valentin Manzi, de topcoureur van Voltz Racing, een fictief team in een fictief racekampioenschap: Grid. En Gatwa is er net zo’n vrolijke, onweerstaanbare stuiterbal als Eric Effiong in Sex Education.

Ho, wacht even: we hadden het hier toch over een racegame, niet?

Klopt. Grid Legends is onmiskenbaar een racegame, een van de vier grote merken van Codemasters, naast F1 2021, Dirt 5 en Dirt Rally 2.0. Je kunt er rondscheuren in meer dan 130 voertuigen verdeeld over negen categorieën, van touring cars (opgepimpte fabrieksauto’s) tot semi-trailer trucks (vrachtwagens met oplegger).

Dat wagenpark dendert over 130 circuits, van karrenspoor tot wedstrijdasfalt, op 22 locaties, onder andere in de binnenstad van Londen en de haven van Yokohama. Een aantal races wordt gehouden in het centrum van Moskou. Online waren er de afgelopen weken al gamers die zich afvroegen of Codemasters uit solidariteit met Oekraïne alle Russische vlaggen niet moest weghalen van die circuits.

In Grid Legends springen auto’s nog net niet door een hoepel. Beeld Codemasters

Net als in iedere racegame krijgen we de toegang tot nieuwe betere, snellere voertuigen door in elke wedstrijd als eerste of een van de eersten over de eindstreep te komen.

Er zijn verschillende manieren om te racen in Grid Legends en in eentje ervan zien we Gatwa opduiken. Dat is in de story mode, getiteld Driven To Glory, een series races verpakt in de stijl van een tv-documentaireserie waarin we het wel en wee volgen van het slechtst presterende team in het Grid-toernooi.

Drie dagen voor het begin van het nieuwe seizoen raakt de manager van dat Senaca Racing zijn tweede coureur kwijt en besluit zijn kaarten in te zetten op een absoluut groentje – slechts aangeduid met ‘coureur 22’. Dat laatste is al vrij onwaarschijnlijk, maar niet het grootste bezwaar van Driven To Glory. Het is een dun verhaaltje dat stijf staat van de platitudes en platte persoonlijkheden. De acteurs doen 36 afleveringen hun best, maar ze hebben niet veel materiaal in handen gekregen om hun rollen kleur en diepgang te geven.

Daarbij komt dat het verhaal een vast scenario volgt. Als we als ‘Driver 22’ in een bepaalde aflevering van het verhaal de opdracht krijgen in elk geval in de top-10 te eindigen, maar als eerste over de finish komen zou je een champagnedouche verwachten van je teamgenoten. Maar die doen je huzarenstukje slechts af met een afgemeten ‘goed gedaan’. De glorie in Driven To Glory heeft zo weinig om het lijf.

Max Verstappen achter het stuur van een vrachtwagen – hoe cool zou dat niet zijn? In Grid Legends gebeurt het. Beeld Codemasters

Dat alles neemt niet weg dat Grid Legends veel te bieden heeft aan liefhebbers van het type racespel dat de tussenweg berijdt tussen felrealistische simulator en speelhalautomaat. De speler kan het racen zo eenvoudig of moeilijk maken als hij wil, door hulpjes aan of uit te zetten. Hoe minder ‘zijwieltjes’, des te groter de beloning – dat spreekt vanzelf.

Een mooie vondst – geïntroduceerd in de vorige aflevering van Grid uit 2019 en verder opgevoerd – is het nemesis-systeem. Wie al te wild over de baan vliegt en andere wagens aantikt die door de computer worden gestuurd zal merken dat die tegenstanders zich agressiever gaan gedragen. De nijdige rivaal zal dat chagrijn verschillende wedstrijden volhouden.

Het is een vorm van kunstmatige intelligentie die ertoe zou moeten leiden dat de speler op zijn passen telt tijdens races, maar de wraak van een nemesis blijft beperkt tot wat bokkige duwtjes hier en daar met weinig impact op het verloop van een wedstrijd. We gaan er niet voorzichtiger door rijden en dat is wel prettig in een racegame met een wat lossere rijstijl als Grid Legends. Zoals het hoort staat plezier op pole position.