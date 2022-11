In ‘Prey for the Devil’ is er veel ruimte voor clichés: fluisterstemmen en enge schaduwen ★★☆☆☆

Prey for the Devil

Annie leed als kind onder de buien van haar bezeten moeder en is tegenwoordig zuster Ann (Jacqueline Byers), leerling aan een exorcismeinstituut in Boston. Als ze zich in de gesloten vleugel voor bezeten patiënten ontfermt over een jong meisje, ontwaart ze de clichés waaruit Prey for the Devil is opgebouwd: een spiegeling in het raam, schaduwen onder de deur, fluisterstemmen in de gang.

Terwijl Ann de strijd aanbindt met de voetsoldaten van Lucifer, zoals de in verwrongen stemmen orerende demonen hier worden genoemd, bevecht ze óók het patriarchaat. Binnen dit instituut, dat door het Vaticaan wordt aangestuurd, mogen immers alleen mannen op exorcismetraining. Geen onaardige vondst, maar Byers is geen vrouwelijke tegenhanger van Max von Sydow, duiveluitdrijver van dienst in grote voorbeeldfilm The Exorcist (1973). Daarvoor is Prey for the Devil, ondanks een wendinkje hier en daar, te generiek.