In Plus Magazine is leeftijd slechts een getal

Ziekten en ouderdomskwalen (deze maand: koude voeten en handen) zijn in Plus Magazine nooit ver weg, maar in het blad voor 50-plussers is het glas halfvol en wordt nauwelijks gemopperd. Het kan alleen maar beter gaan, is de montere en hoopvolle uitroep op de voorpagina.

Plus richt zich al sinds de vorige eeuw op ‘zelfbewuste’ 50-plussers en doet dat met succes. Het prijst zichzelf aan als het grootste maandblad van Nederland. Precieze, recente oplagecijfers zijn niet te vinden, maar in 2019 werden er elke maand ruim 230 duizend exemplaren aan de man gebracht. Op Facebook wordt Plus door meer dan 100 duizend mensen gevolgd, dat zegt toch ook wel iets.

Waar de Jan Slagter-hit Max Magazine aan de oppervlakte blijft, duikt Plus meer de diepte in, met behulp van de pijlers zorg, pensioen, geld en recht, vrije tijd en – onvermijdelijk – nostalgie. De eerste zin van een ingezonden brief van een 51-jarige vrouw: ‘Ook ik heb goede herinneringen aan de keuken van vroeger.’ Haar mail gaat over snijbonen.

Corona wordt nauwelijks genoemd, de 55-plussers gaan dóór en proberen er het beste van te maken. Ze krijgen deze maand een zetje in de goede richting van Hedy d’Ancona (84), Twan Huys (57), cardioloog Harriette Verwey (70), Tineke Schouten (67) en Pieter van Vollenhoven (82). Zij gaven ‘inspirerende interviews’.

In bijna alle gevallen is de boodschap dat leeftijd maar een getal is en dat je niet bij de pakken moet gaan neer zitten. Cabaretier Schouten over de ellende van de sluiting van de theaters en het annuleren van haar voorstellingen: ‘Zoals mijn moeder steeds zei: doorrrrzetten! Schouders eronder.’

In Plus tellen de jaren. Niet voor niets wordt van alle columnisten de leeftijd genoemd. De jongste is Bram Bakker (58), de oudste Koos Postema (89). Voor wie binnenkort op Ibiza is, geeft wijnkenner en -promotor Harold Hamersma (65) in zijn stukje de tip om even langs te wippen bij restaurant Pegador in Santa Eulària des Rio: ‘Heerlijke wijnkaart.’

Nee, dan Hedy d’Ancona, in een interview met Tom Kellerhuis. Hem kennen we als hoofdredacteur van HP/De Tijd. Ook d’Ancona heeft een tip. Lijf en hersenen moeten in beweging blijven, zegt ze. ‘Als je achterover in je relaxstoel met je beentjes in de lucht blijft liggen, kijkend naar de ‘troostdoos’ zoals ik de tv noem in mijn boekje, dan gaat het snel.’

Ook helemaal Plus is de ouderwetse, bijna nostalgische advertentierubriek ‘Zoekertjes’. Een weduwe van 74 zkt een betrouwb man, ‘niet rokend of baard’.