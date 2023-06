In ‘Plakshot’ vonden mannen en vrouwen in pak dat het ‘hartstikke goed gaat met Nederland’

Het is inmiddels een filmgenre op zich: boze man vindt dat de camera nu – maar dan ook echt nu – uit moet. Boze gefilmde man van deze week: een inspreker tijdens een gemeenteraadsvergadering in Bloemendaal over de komst van dertig minderjarige vluchtelingen in het villadorp. De man in kwestie was woedend omdat een foto van hem was geplaatst bij een Telegraaf-artikel over de lokale weerstand. ‘Je haalt die foto eraf, anders is het klaar.’ Met zijn hand greep hij naar de draaiende camera van een Telegraaf-journalist. ‘Ik klaag je aan.’ De cameraman probeerde stoer te blijven, maar was hoorbaar verbouwereerd: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt man, en ik heb écht met hufters gewerkt.’

Toegegeven, de kop van het stuk (‘Bloemendalers willen geen asielzoekers rond hun Porsches’) is moeilijk objectieve journalistiek te noemen. Toch illustreert het gedrag van deze man perfect de mediastrategie van welgesteld nimby-Nederland. In het artikel wil de buurvrouw van de beoogde opvanglocatie zich wel uitspreken tegen de komst van de vluchtelingen (‘we zijn bang dat ze gaan rondhangen’), maar niet met haar naam erbij. Een dame die De Telegraaf filmt tijdens de commissievergadering vindt dat de cameraman moet ‘wegwezen’. ‘Ik ben net al aangevallen’, antwoordt die. De vrouw: ‘Lang niet erg genoeg.’ De enige persoon die De Telegraaf op beeld te woord wil staan (de gevluchte jongeren zullen in Bloemendaal ‘niets te doen hebben’, voorspelt hij) wordt betiteld als ‘buurtbewoner’.

Bij de vorige vergadering werd een definitief besluit over de Bloemendaalse opvanglocatie uitgesteld, onder meer omdat bewoners zorgen hadden over waardedaling van hun huis. Ondertussen wil geen enkele Bloemendaler die tegen de komst van de vluchtelingen is bekendstaan als persoon die tegen hun komst is.

Volgens bezoekers van het VVD-congres gaat het hartstikke goed in Nederland. Beeld NPO

Dat mensen in een andere context vrolijk uitroeptekens zetten achter ongeveer evenveel kortzichtigheid en egocentrisme, bewees Roel Maalderink eerder deze week in Plakshot. Maalderink stelde VVD-leden op een congres de vraag: ‘Hoe gaat het in Nederland?’ Gevolg was een even vervreemdende als pijnlijk grappige sequentie van mannen en vrouwen in pak die vonden dat het ‘hartstikke goed gaat met Nederland’. ‘Ik vind dat het heel goed gaat.’ ‘Het gaat goed, zeker.’ ‘Even m’n bitterbal wegslikken... Heel goed.’

Ook toen Maalderink de vraag anders stelde – ‘De asielzoekers slapen deze zomer weer buiten in Ter Apel, maar hoe komt het dat het zó goed gaat in Nederland?’ – bleven de VVD’ers onverminderd positief.

Tweede Kamerlid Ingrid Michon: ‘Omdat wij een land zijn waar mensen werken voor hun geld en waar we regels maken die nodig zijn.’

Wethouder Daan de Haas: ‘Omdat we allemaal hardwerkende Nederlanders zijn, samen dragen wij Nederland naar de top.’

De enige die niet in Maalderinks val liep, was Mark Rutte. Maalderink deelde op Twitter hoe die zijn ‘Hoe gaat het?’ beantwoordde met: ‘Hoe gaat het met u?’ Rutte weet wat de Bloemendalers ook weten: beleid naar jouw hand zetten lukt het best als jij niet bekendstaat als verantwoordelijk.