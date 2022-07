In Pistol van Danny Boyle zijn de Sex Pistols een garantie voor een geslaagd kinderpartijtje ★★★★☆

Danny Boyle’s nieuwe serie Pistol toont opkomst en ondergang van punkband de Sex Pistols.

Op 25 december 1977 geven de Sex Pistols, in de markt gezet als de gevaarlijkste band ter wereld, een liefdadigheids-kerstfeest voor kinderen. Het zijn kinderen van stakende brandweerlieden en mijnwerkers – bedrijfstakken die dan al decennia zwaar onder druk staan, bevolkt door gezinnen die niet meer weten hoe ze rond moeten komen. De kids zijn door het dolle heen. De lekker venijnige punkrock, in ’77 fonkelnieuw en opwindend, brengt de hele zaal aan het springen, er is een grote taart met ‘Sex Pistols’ erop om mee te smijten. Totale uitzinnigheid, om gefrustreerd tegen alles aan te schoppen en je helemaal in te verliezen, in een uitzichtloze omgeving.

Regisseur Danny Boyle, grootmeester van adrenalinefilms als Trainspotting en 28 Days Later, en scenarist Craig Pearce, meermalen de schrijver voor gooi- en smijtregisseur Baz Luhrmann (net nog met Elvis) geven dit kerstpartijtje een prominente plaats in hun zesdelige serie Pistol, over opkomst en ondergang van de Sex Pistols (we zeggen niet welke prominente plaats, dat zou spoilen zijn). Een opvallende keus, want dit roemruchte concert staat bekend als een ietwat bizarre dwarsstraat in een bad-ass bandloopbaan. Maar Boyle en Pearce lijken ermee te zeggen dat hier de essentie van de invloedrijke punkband zit: gedeelde sociale woede, gekanaliseerd tot magische opwinding, voor kids, door kids.

Dat weet Boyle uitstekend over te brengen. De opwinding poert hij uit de concerten, beweeglijk filmer als hij is – hij springt met de camera vol in de moshpit, tussen de knokkende, spugende, bier gooiende, in extase springende punks, en draait het geluid van de drums en de gitaarriffs af en toe weg naar een soort verdoofde trance-zoem, om een gevoel van gelukzaligheid te benaderen.

Maar ook in de personages zelf, en in het tempo waarin die elkaar opvolgen, zit een prettige en toepasselijke gejaagdheid. Iedereen is bevangen door Sturm und Drang: gitarist Steve Jones die zo hard mogelijk weg wil rennen van zijn nare ouders, manager en visionair Malcolm McLaren die, in een rare mix van kil cynisme en bevlogenheid, een jeugdrevolutie (met een postmoderne hoeveelheid aanhalingstekens) wil ontsteken, de latere ster-modeontwerper Vivienne Westwood, met wie hij een kledingwinkel heeft die een magneet is voor de punkscene, schreeuwzanger Johnny Rotten die de bourgeoisie met verbale scheermesjes aan reepjes wil snijden.

Als een roedel vampiers die elkaar te lijf gaan, voeden ze elkaar en zuigen ze elkaar leeg; zonder elkaar zijn ze niks, met elkaar tien keer zoveel als de som der delen. Bijzonder, ook, deze opzet: rockbiografieën zwelgen vaak in individuele genieën, Pistol laat daarentegen goed zien hoe de Sex Pistols het voortvloeisel waren van een heel netwerk van tieners- en twintigersenergie. Waarbij de lengte van de serievorm eens een keer echt tot voordeel strekt, omdat er ruim de tijd is om talloze personages uit te laten kristalliseren, tot en met de latere Pretenders-voorvrouw Chrissie Hynde aan toe, hier de intelligent observerende, volwassen, melancholieke toeschouwer die wél echt goed gitaar kan spelen, maar door het stupide patriarchaat van de punkwereld telkens achteloos terzijde wordt geschoven.

En als dan al snel de onzekerheid, de jaloezie, de jeugdige stommiteit en de heroïne grimmig toeslaan, en de twintigersenergie ook weer eens de springstof blijkt voor totale ineenstorting, rest uiteraard de vraag: was het nou zo bijzonder, zo revolutionair waar we getuige van waren? Wel als je een extreem geslaagd kinderfeestje een bijzondere prestatie vindt.