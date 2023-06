In ‘Penthesilea’ van Eline Arbo wisselen opwindende en plichtmatige scènes elkaar af ★★★☆☆

Jesse Mensah (links) en Ilke Paddenburg in ‘Penthesilea’ van Internationaal Theater Amsterdam. Beeld Foto: Fabian Calis

Halverwege de voorstelling brengen Penthesilea en Achilles, vermeende aartsvijanden en minnaars tegelijk, samen de nacht door. Ze vrijen in een teil vol plakkerige lichaamssappen, hun lichamen kronkelend over elkaar heen, terwijl de breekbare, hoge zangstem van Felix Schellekens de schouwburgzaal vult. Rozenblaadjes blijven op hun lichamen plakken, als elkaar uit liefde toegebrachte wonden. Kussen en bijten wonen naast elkaar, zegt Penthesilea later.

De scène is een staaltje regelrechte toneelkunst van regisseur Eline Arbo, die in september Ivo van Hove opvolgt als artistiek directeur van ITA. Weinig theatermakers kunnen zo treffend te lang ingehouden verlangen en zinnelijke geilheid ensceneren, zonder dat het platslaat. Wie Arbo’s adaptatie van Weg met Eddy Bellegueule (2020) heeft gezien, zal zich de opwindende scène herinneren waarin de acteurs elkaar insmeren met een oplichtende, witte substantie.

In het treurspel Penthesilea (1807) van Heinrich von Kleist worden Amazonenkoningin Penthesilea en de Griekse godenzoon Achilles genadeloos verliefd op elkaar – tot onvrede van hun beider volken. Beiden worden niet geacht het grotere doel (en dat is, zoals meestal: oorlog voeren) uit het oog te verliezen.

Ilke Paddenburg schakelt als Penthesilea van gevaarlijk lieflijk naar intense woede, en alle schakeringen daartussenin. Haar heldere spel is zonder meer indrukwekkend, maar dikwijls ook rechttoe, rechtaan. Dat is een verschil met Jesse Mensah, die zijn personage een onpeilbare diepte meegeeft: Achilles is een zachte dromer, maar tegelijkertijd ijdel en venijnig.

Mensah geeft hem een feminiene sierlijkheid die Achilles extra krachtig maakt. Paddenburg plaatst daar vaak juist lekker onbehouwen en hoekig spel tegenover. In combinatie met de genderfluïde kostumering brengt dat een boeiende verdieping aan, die benadrukt dat de man-vrouwverdeling, waarin we zo geconditioneerd zijn te denken, ook maar een construct is. Zoals samenlevingen, of eigenlijk alles waarvoor we oorlog voeren, dat ook zijn.

Met een aantal humorvolle, aardse momenten, pompt Arbo hier en daar de nodige lucht in het zware drama. Na hun vrijpartij volgt een heerlijk onhandige scène, waarin Penthesilea en Achilles schuchter om elkaar heen draaien en de spelers het wederzijds ongemak waar de geilheid voor heeft plaatsgemaakt, optimaal uitventen.

Maar tussen dergelijke fraaie theatrale (en muzikale) vondsten door, sleept deze Penthesilea zich ook regelmatig log voort. Het hechte, gestileerde en vooral uitgesproken ensemblewerk waar Arbo doorgaans in uitblinkt, moet vaak plaatsmaken voor verhalende scènes, die weliswaar onderhoudend, maar ook plichtmatig geënsceneerd zijn. Er is bovendien nogal wat ruis, bijvoorbeeld met instrumenten die voortdurend uit de nok van het theater neerdalen en weer omhooggaan.

Penthesilea is deels geënsceneerd als rockconcert, met de toneelspelers als muzikanten. Oorlog en liefde ervaar je beide in een gedeelde roes, vergelijkbaar met de collectieve beleving van livemuziek. In die analogie voelt deze Penthesilea enigszins als een stadionconcert: de afstand tussen publiek en podium wordt lang niet altijd geslecht.