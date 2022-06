En daar is gelukkig cabaretière Katinka Polderman, deze keer in Onze Taal. De maker van de handige beslisbomen in de rubriek ‘Dag in, dag uit’ in de Volkskrant doet in het vernieuwde tijdschrift iets soortgelijks, met taal. In de eerste aflevering, een ‘Huiveringwekkend smalltalklabyrint’, geeft ze een handleiding voor een ontmoeting met een vage bekende. Het gaat erom vlot babbelend de uitgang te bereiken. Dat kan via onder meer ‘lekker weertje’, ‘instemmend gehum’, ‘ja, moeten we echt eens doen’ en ‘dit had je een jaar geleden ook niet gedacht’.

Omdat ze het Engelse woord ‘smalltalk’ gebruikt, nota bene in Onze Taal, neemt ze een risico. Ze weet het: ‘Ja, hier maak je sommige mensen heel erg verdrietig mee!’ In Onze Taal wordt de taal, de Nederlandse, door het Genootschap Onze Taal uitbundig en met liefde geëerd. Om de kosten te drukken én meer redactionele ruimte te creëren, zal het tijdschrift in 2023 nog maar zes keer verschijnen, in plaats van acht keer. De oplage is 22.500 exemplaren.

Het omslagverhaal gaat over ‘Regenboogtaalkunde’, oftewel de taal van lhbti’ers. Handig is het bijgeleverde ‘regenbooglexicon’, bijvoorbeeld voor wie even kwijt is uit welke groepen de lhbti-gemeenschap ook alweer bestaat en hoe iemand in elkaar steekt die zegt dat hij/zij cisgender is.

Over een meertalig leven praat Rodaan Al Galidi, een schrijver en dichter die opgroeide in Irak en zichzelf weleens de Asielzoeker des Vaderlands heeft genoemd, schertsend. Zijn zevende roman, De onbekende belevenissen van prins Willem-Alexander, verscheen onlangs. Hij worstelt met de taal, de Nederlandse. ‘Ik blijf in het Nederlands in een luier zitten terwijl ik in het Arabisch een soepele zwembroek draag.’

De vraag van interviewer Katrien Steyaert waarom hij dan niet in zijn moederstaal publiceert, het Arabisch, levert een opvallend antwoord op. ‘Geef me 1 vierkante meter in de Arabische wereld waar je jezelf kunt zijn en mag zingen voor de vrede en ik zal er staan.’ Waarom, vraagt Al Galidi zich af, is de regio een ‘fabriek voor asielzoekers en terroristen, terwijl wij mensen van goede kwaliteit zijn?’. Zijn antwoord: ‘Omdat onze Midden-Oosterse leiders geen rijk taalgebruik hebben.’ Waarna hij een vergelijking trekt met Hitler. ‘Hoe sprak die? Alleen in nummers.’

Lichter van toon is een top-5 van de mooiste liedregels over taal. Onze keuze valt op nummer vier, twee regels uit Binnen zonder kloppen van De Dijk: ‘Ze kwam binnen zonder kloppen, en ging weg zonder een woord.’