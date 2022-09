‘In onze muziek hoor je iets oerouds, primitiefs, heidens en mystieks’

De Deense band Heilung.: ‘De mens heeft een nieuwe wildernis nodig.’ Beeld Andy Julia

De ‘lur’, ook wel geschreven als ‘lure’ of ‘lurr’, is een huiveringwekkend instrument, zelfs als je er alleen maar naar kijkt. In het Nationaal Museum van Denemarken in Kopenhagen staan er een paar in een glazen vitrine, ooit opgediept uit moerasgraven of ‘bogs’, of uit ter aarde bestelde Vikingschepen.

Deze lurs zijn gekronkelde bronzen pijpen met een afgeplatte beker aan het eind, die bij gebruik ongeveer een meter boven het hoofd van de bespeler uitstak. Ze dateren uit de bronstijd, maar deden het ook nog goed in het tijdperk van de Vikingen, dat grofweg duurde van 800 tot 1000 na Christus.

Hoorde je ergens gedurende dat strijdlustige tijdsgewricht de ijzingwekkende roep uit dit apparaat, dan wist je dat je dagen geteld waren. Want de lur werd meegedragen bij rooftochten en veldslagen, met als doel de vijand met een daverende klaroenstoot te laten verstijven van angst. De Vikingen kwamen. Het noordse volk, dat leefde in nederzettingen rond het huidige Denemarken, Zweden, Noorwegen en IJsland, trok met razendsnelle ‘longships’ de wereld in, om handel te drijven en gebieden te ontdekken, maar vooral ook om te plunderen. En het brute geweld waarmee dat gepaard ging, is misschien vergeven maar niet vergeten.

Lurs, blaasinstrumenten uit de Vikingtijd. Beeld Imageselect

De laatste jaren is een opmerkelijke culturele interesse ontstaan in de Vikingtijd, getuige de onafzienbare rij tv-series en films, Vikingfestivals waarin de geschiedenis wordt nagespeeld en games waarin miljoenen aspirant-Vikingen vanachter de Playstation gebieden veroveren van Europa tot Amerika en Noord-Afrika. De raadselachtige leefwijze van de heidense horden spreekt kennelijk opnieuw tot de verbeelding, die verder gaat dan geweld en veldslagen.

Ook in de muziek waart de geest van Ragnar Lothbrok en Leif Erikson weer rond, en wordt de oude lur weer voorzichtig aangeblazen. Het klaroengeschal des doods klinkt opnieuw, in een gemeenschap van geschiedenisliefhebbers, musici en spiritueel bevlogen personen, die samen een van de opmerkelijkste trends van de afgelopen decennia in het leven hebben geroepen. Het is een muziekstroming waar je niet zomaar vat op krijgt, maar waarop je voor het gemak toch wel wat stempels kunt zetten: heidense of ‘pagan’ folk, neofolk, of Nordic folk, om er een paar te noemen.

En wat begon als een kleine, wat zonderlinge niche is inmiddels een mondiale cultuurbeweging die de belangrijke concertzalen vult van Parijs tot New York en die de Scandinavische regio inmiddels ver overstijgt.

In november 2019 werd ik overrompeld door een concert van de Deens-Noors-Duitse band Heilung, in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht. Ik kende de band al van het album Futha, een verzameling ritualistisch aandoende liedjes uit een andere, oude wereld. Nummers met titels als Norupo of Elddansurin werden gespeeld op trommels van dierenvellen, op antieke houten harpen en van die enge hoorns, en de hallucinante zangstukken van frontvrouw Maria Franz deden diep in mijn ziel een mystiek vlammetje ontbranden.

Ik had gehoord dat deze band live een spektakel was, met bandleden en acteurs op het podium in vol historisch ornaat, compleet met nagespeelde veldslagen en offerrituelen. Dat leek mij wat minder geslaagd. Ik was bang voor een verkleedkermis van bedenkelijk allooi. Dat pakte dus anders uit. Heilung voltrok het muzikale ritueel zonder een spoortje ironie en sleurde de uitverkochte zaal mee in een trance die zowel meditatief en kalmerend was als wild opzwepend.

Het voelde of ik die avond, dankzij de muziek en het schouwspel, contact maakte met een in slaap gesukkeld stuk dna, dat ons in vroeger tijden in de veldslagenstand kon zetten of ons in staat stelde een boom om te hakken en er zomaar een enorm schip van te bouwen.

Ik wilde graag weten hoe dat geestverruimende proces tot stand kon komen. Dus ik vertrok naar Kopenhagen, waar het trio Heilung geregeld te vinden is op een zeer toepasselijke plek: het Nationaal Museum van Denemarken.

Heilung / Foto: Andy Julia

Dat museum, vol archeologische vondsten uit de Vikingtijd, is een bron van inspiratie voor Heilung, zegt de Deen Christopher Juul, de producer van de band en een vaardige multi-instrumentalist. ‘Mijn vader was gek op oude geschiedenis en sleepte mij hier altijd naartoe. Ik ontdekte dat hier de laatste herinneringen aan een verloren wereld werden bewaard en dat je hier bijna een blik kon krijgen in de ziel van die tijd.’

Juul werd ook besmet met het geschiedenisvirus: hij raakte verzeild in de wereld van de re-enactments en speelde met honderden medeliefhebbers in passende kledij taferelen uit de Vikingtijd na. In 2014 leerde hij de Duitser Kai Uwe Faust kennen, een tattoo-artiest die zich in Denemarken had gespecialiseerd in de oud-Scandinavische beeldtaal. Vanwege de gedeelde liefde voor de noordse geschiedenis vormden zij de band Heilung, om de hobby om te zetten naar muziek. Een jaar later voegde Juuls Noorse vriendin Maria Franz zich bij de band: ook een geschiedenisfreak en bovendien een begenadigd zangeres in een popbandje.

De bandleden maakten van het museum zo’n beetje hun thuisbasis: hier bestudeerden zij de oude vondsten uit de bronstijd en de antieke instrumenten, van resten van trommels en harpen tot hoorns van reusachtige koeien.

Illustratie uit de Poëtische Edda, een verzameling literaire en mythologische teksten uit het middeleeeuwse IJsland. Beeld Pictures From History/Universal

Maria Franz legt uit hoe de liedjes van de band tot stand komen, nadat we een paar rondjes hebben gemaakt langs de museumschatten. Neem het prachtige, haast kerkelijk klinkende Anoana, van de net verschenen plaat Drif, dat Heilung werd aangereikt door een paar Romeinse munten. ‘Op deze kleine gouden muntjes en amuletten, die zijn gevonden in noordelijk Europa, staan soms kleine, onvertaalbare runetekens. En die onbegrijpelijke taal inspireerde ons. We bedachten dat er gecodeerde boodschappen in konden zitten, of magische spreuken. Van de woorden ‘ano’ en ‘ana’ maakten we een vrouwennaam. We schreven er een magische melodie bij, die volgens ons past bij de mysteries uit de tekst. En daarna zijn we het nummer gaan spelen op antieke instrumenten, elektronisch vervormd en versterkt, maar zonder moderne instrumenten.’

Heilung noemt de eigen muziek ‘amplified history’, versterkte geschiedenis. Kai Uwe Faust, de conceptbedenker en schrijver van de band, verklaart die term. ‘Hoeveel onderzoek je ook doet naar oude bronnen: we weten niet hoe muziek heeft geklonken. Muziek werd niet genoteerd. Je hebt alleen de opgegraven instrumenten om een idee te krijgen van muziek uit de oudheid.’

Authenticiteit bestaat dus niet en dat hoeft ook niet. ‘Wij leven in de wereld van nu en kunnen gebruikmaken van de modernste productiemiddelen, van effecten en goed afgestelde microfoons. En juist die kunnen het verhaal van vroeger vertellen. We proberen niet te vertellen hoe het leven toen was, maar we geven een idee van hoe het kan zijn geweest en moet hebben gevoeld.’

Al sinds het begin stond de muziek van Heilung niet op zichzelf. Vanaf 2015 kwamen meer Scandinavische bands opzetten die zich bogen over stokoude teksten, uit bijvoorbeeld de IJslandse Edda, en pre-christelijke volksmuziek op zorgvuldig nagebouwde, antieke instrumenten. De Utrechtse programmeur Brent Oostrum van TivoliVredenburg is een liefhebber van deze historische pagan folk, en haalde grote bands als het Noorse Wardruna en Heilung naar zijn podium. En hij merkte dat ze de zalen vol lieten lopen, met een zeer uiteenlopend publiek.

‘Deze scene is in korte tijd groot geworden’, zegt hij. ‘Dat komt vooral doordat een deel van het metalpubliek zich erop is gaan storten. Vooral vanuit de Noorse blackmetal, die ook speelde met invloeden uit de folklore en de oude geschiedenis, kwam een stroming opzetten van musici die een beetje klaar waren met steeds harder, steeds technischer en steeds sneller spelen – toch een beetje de elementen uit de metal. Vooral de zanger Einar Selvik van Wardruna keerde zich af van de muziek die hij maakte met de Noorse blackmetalband Gorgoroth, en ging muziek maken met alleen nog oude instrumenten. Dus zonder de dubbele bassdrums en gruntende vocalen, maar wel met eenzelfde intensiteit en mystiek.’

De Noorse band Wardruna. Beeld Kim Ohrling

Wardruna, Heilung en ook het geschiedkundige muziekproject Vévaki trokken steeds meer publiek uit de metalgemeenschap naar zich toe en dat toonde zich trouw: de scene groeide en vond in de heidense folk spiritualiteit en ook een soort gemoedsrust, die in de metal nu eenmaal ver te zoeken is.

Vanuit een andere cultuurtak kwam nog een horde publiek op de antieke folk af. ‘In de gamewereld en natuurlijk de tv-series is oude geschiedenis een enorme inspiratiebron. Miljoenen mensen halen daar kracht uit, omdat de pre-christelijke geschiedenis ons iets leert over universele thema’s, over leven en liefde.’ Volgens Oostrum ontdekken mensen die verslaafd zijn aan bijvoorbeeld de Netflix-serie Vikings nu ook de muziek van Wardruna en Heilung, die op haar beurt ook wordt gebruikt als soundtrack voor series en films zoals het pas verschenen The Northman van regisseur Robert Eggers.

Dat de heidense folk zo enorm is gegroeid (Heilung maakt momenteel een uitputtende tournee door de Verenigde Staten en daarna Europa) merkte ook de Nederlandse Kaat Geevers. De zangeres en liedschrijver gaat door het leven als Kati Rán en geldt als een drijvende kracht achter de muziektrend.

Rán werd ooit gegrepen door het geluid van antieke trommels en dook daarna diep in de oeroude ritmen en instrumenten. ‘Ik ging, bijna twintig jaar geleden, op zoek naar oude archeologische vondsten van instrumenten en belandde bij een klein wereldje van fanatici, van mensen die deze instrumenten probeerden na te bouwen.’

Animisme

Rán keek mee met de bouwers van trommels en oude snaarinstrumenten, en leerde de gereconstrueerde instrumenten te bespelen. Zij ontdekte dat het ambachtelijke proces vrede kon geven. ‘Het is een belangrijke kracht van deze muziekscene: dat we weer leren hoe we iets zelf kunnen maken, van echte materialen als huid, hout en wol. Het geeft een soort kinderlijke vreugde om dingen onder je vingers te zien ontstaan. De mens heeft gaandeweg steeds minder contact gekregen met handgemaakte voorwerpen en in onze tijden van massaconsumptie is het zelf maken van een traditioneel instrument bijna een magische act geworden.’

Ook Rán schrijft de groei van de scene toe aan de toestroom uit de heavy muziek en de opkomst van bands als Wardruna en Heilung, waarmee zij vanaf het begin ging samenwerken, als gastmuzikant of achter de schermen. Als een van de belangrijkste genrepioniers, met een immer uitdijende collectie oude instrumenten, werkt ze nu mee aan producties voor games, films en tv-series.

Rán heeft nog een verklaring voor het succes van de mystieke folkmuziek. ‘De mens heeft nu eenmaal een hang naar spiritualiteit en een relatie met het ongeziene. En die is te vinden in het animisme en de oude, heidense cultuur, waarin mensen meer contact hadden met elkaar maar ook met de natuurlijke omgeving. Mijn liedjes gaan uiteindelijk over leven en dood, waar de mens vroeger op een andere manier mee omging. We zijn nu te individualistisch en onttrekken materialen aan de natuur puur voor ons eigen gewin. Veel mensen ervaren dat zo, en misschien vinden ze troost in deze muziek.’

In de betoverende clip bij Ráns nummer Suurin zien we de zangeres wollen draden spannen tussen oude bomen in een besneeuwd bos. Wat doet zij daar precies? ‘Ik zing over de Noorse schikgodinnen, de Nornen, die volgens de mythologie de draden van het leven sponnen, van verleden, heden en toekomst. De mens probeerde volgens de overlevering invloed uit te oefenen op die levensdraden die de Nornen spanden en dat beeld ik uit in de clip. Het is een poging vat te krijgen op je leven.’

Het idee van Kati Rán dat de mens van nu nog iets kan leren van die van véél vroeger, wordt gedeeld door Heilung, zeggen de bandleden in het Kopenhaagse museum. ‘Onze muziek gaat niet zozeer over oude cultuur’, zegt Kai Uwe Faust, ‘maar vooral over oude natuur, over stenen en bomen. De mens van nu denkt als hij een boom voorbijloopt niet dat die boom er honderden jaren over heeft gedaan om te groeien tot wat hij is. Volkeren uit de antieke geschiedenis wisten dat je een bos niet zomaar plat moest branden, omdat je daar nog honderd jaar last van zou hebben. Wij hopen met onze muziek, die we trouwens vaak opnemen in het bos, een oud besef tot leven te wekken: dat het bos prima zonder de mensheid kan, maar de mens niet zonder het bos.’

De Nederlandse zangeres en liefdjeschrijver Kati Rán. Beeld Ruben Terlouw

Een missie heeft de band niet, zegt ook Maria Franz. ‘We zijn niet prekerig en al helemaal niet politiek. We hebben geen bedoeling met onze muziek, behalve iets laten horen dat wijzelf mooi vinden. In de hoop dat de luisteraars er iets mee kunnen, in hun eigen leven of in de manier waarop ze met hun omgeving omgaan. Faust: ‘Een vriend van me zei het pas mooi: jullie muziek verbindt je met de natuur en dat is prachtig, maar het stemt tegelijk droevig, omdat iedereen weet dat de natuur in recordtempo wordt vernietigd.’

Runenteken

Het is goed dat de band er zelf over begint. Wie zich bezighoudt met Noorse en Germaanse mythologie en runentekens, loopt het gevaar te worden gekaapt door types met duistere bedoelingen. Bij de bestorming van het Capitool werd vorig jaar een rare QAnon-Viking gesignaleerd met runentekens op zijn lichaam en er zijn extreemrechtse terroristen geweest die de iconografie van de Vikingcultuur hebben geplunderd. ‘Daar zijn we ons van bewust’, zegt Kai Uwe Faust, ‘maar het staat mijlenver af van wat wij met onze muziek willen bereiken. En we hebben dat soort figuren ook nooit gezien bij onze concerten, het zou ook volstrekt niet worden geaccepteerd door ons publiek.’

Rest de vraag waarom ik, toen bij dat concert, zó werd gegrepen door die vreemde muziek van Heilung, dat ik me ineens heel even een ander mens voelde. Maria Franz kan het uitleggen. ‘We leven allemaal heel gecontroleerde levens. We staan op, maken ontbijt, brengen de kinderen naar school en gaan aan het werk. Iedere dag. Ik denk dat je bij onze muziek iets primitiefs voelde, iets ouds en mystieks, alsof jij aan dat strakke stramien werd onttrokken. De donkere brul die wij vaak horen opstijgen uit ons publiek, leert ons dat mensen kennelijk iets van een nieuwe wildernis nodig hebben.’

Leo Suter als de Noorse koning Harald in de Netflix-serie ‘Vikings: Valhalla’. Beeld Netflix

Faeröer De antieke noordse muziek leeft niet alleen in de folk, maar ook in de pop. Zangeres Eivør Pálsdóttir, afkomstig van de Faeröer eilanden, speelt elektronische pop met gevoel voor eeuwenoude spiritualiteit, net als de Noorse popzangeres Aurora, die haar engelachtige stem ook heeft geleend aan de heidense rituelen van de band Wardruna.

Kijktip:

De nieuwe Netflixserie Vikings: Valhalla, is niet het gedroomde vervolg op de hitreeks Vikings . Het is vaak net iets oppervlakkiger. Toch is de serie de moeite waard, al was het maar dankzij de wondermooie muziek van de Nederlandse Kati Rán.

Leestip:

Er zijn veel historische Vikingboeken, maar er kan er maar één de beste zijn. In T he Children of Ash & Elm probeert de historicus Neil Price niet alleen de belangrijke gebeurtenissen uit het Vikingtijdperk te duiden, hij kruipt ook in het hoofd van de Vikingen en constateert dat het een even merkwaardig als bewonderenswaardig volk was.

Museumtip:

Het Nationaal Museum van Denemarken in Kopenhagen heeft een fantastische collectie objecten uit het Vikingtijdperk en de bronstijd. Alleen al naar de adembenemende ‘Zonnewagen van Trundholm’, daterend uit 1400 voor Christus, kun je een uur in verwondering staren. Bijzonder is de nieuwe tentoonstelling Raid , waarin de bezoeker mee kan op een fatale Viking-plundertocht.

Gametip:

In het historisch verantwoorde spel Assassins Creed: Valhalla uit 2020 trekt de speler met schepen vol mede-Vikingen richting Engeland, als onderdeel van het grote heidense leger dat Europa op zijn kop gaat zetten. Ook met muziek van de Nederlandse Kati Rán.

Het album Drif van Heilung is verschenen bij Season of Mist. Heilung speelt 12 januari 2023 in 013, Tilburg. Het concert is uitverkocht. Bij de onlineversie van dit artikel is een afspeellijst te vinden met de beste noordse folk.