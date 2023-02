In ‘One Song’ duikt theatermaker Miet Warlop opnieuw in de rouw om de dood van haar broer

Portret Miet Warlop Beeld Michiel Devijver

‘Dan heb je dus twintig jaar voorstellingen gemaakt voor kleinere zalen, met veel voor- en tegenspoed, en veel tegengestelde reacties, en dan krijg je opeens een staande ovatie van achthonderd man op het festival van Avignon. Ja, dat was een mega-emotioneel moment. Ik had niet verwacht dat mijn voorstelling over zoiets treurigs zo zou uitpakken.’

Normaal gesproken is ze de nuchterheid zelve, theatermaker Miet Warlop (44) uit Torhout, België. Maar toen afgelopen zomer haar voorstelling One Song dé hit werd tijdens het prestigieuze Festival d’Avignon, was ze even van slag. ‘Ik was compleet verrast en natuurlijk ook erg blij, maar hoe zoiets vervolgens werkt is ook fascinerend: nu speelt de voorstelling in allerlei grote zalen en op festivals.’

Warlop, die zichzelf geen theatermaker of choreograaf maar simpelweg ‘artiest’ noemt, is van oorsprong beeldend kunstenaar. In België is haar werk behoorlijk bekend en al jaren touren haar producties ook internationaal. In Nederland was haar werk te zien op Festival Boulevard in Den Bosch. Haar Avignon-hit komt nu naar de grote stadstheaters van Rotterdam en Amsterdam, daarmee zal ze ongetwijfeld een breder publiek bereiken.

Speelvloer als sportarena

Eerder al was One Song te zien bij NTGent, het gezelschap van Milo Rau die haar vroeg deze productie te maken. In Gent was de voorstelling een week lang uitverkocht. NTGent omschrijft One Song als een ‘betoverend ritueel over leven en dood, hoop en wedergeboorte’. Het is ultiem fysiek theater waarin muziek en performance een ideaal verbond aangaan. De speelvloer is een sportarena met drie groepen: het publiek, de supporters en de sporters zelf. Vooral die laatsten werken zich uit de naad in een marathon van lichamelijke uitputting.

De ontstaansgeschiedenis van One Song is behoorlijk persoonlijk. Een van Warlops eerste producties was Sportband/Afgetrainde Klanken (2005) waarin ze de zelfmoord van haar broer verwerkte, One Song is min of meer een vervolg daarop. Toen Milo Rau haar vroeg of ze bij NTGent een productie wilde maken, zei hij dat het voor een kunstenaar goed is om af en toe terug te kijken, en niet alleen maar vooruit. Reflecteren in plaats van altijd maar weer iets nieuws maken, dus. Warlop vond dat na enig nadenken een interessante gedachte.

Beeld uit de voorstelling One Song. Beeld Michiel Devijver

‘Toen Milo dat zei, ben ik gaan terugdenken aan het begin van mijn carrière. Voor mijn eerste voorstelling Huilend Hert, Aangeschoten Wild uit 2004 won ik op het Festival aan Zee in Oostende een prijs. Met het geldbedrag dat ik toen ontving kon ik een nieuwe voorstelling maken en juist in die periode nam mijn broer zijn noodlottige beslissing. Ik heb voor mijn broer een requiem gemaakt. Dat werd Sportband/ Afgetrainde Klanken, een rauwe performance over rouw, een meedogenloze schreeuw. Wij hebben zijn dood destijds niet zien aankomen, pas achteraf ga je vragen stellen, maar die vragen moet je ook weer loslaten. Je moet accepteren dat het ondraaglijk is, en dat het is gebeurd.’

Zachter

One Song is niet alleen een vervolg op dat requiem, maar ook een antwoord, een commentaar: de rauwheid is verdwenen, er is iets zachters voor in de plaats gekomen. De voorstelling gaat volgens Warlop over mensen die het gemeenschappelijke gevoel van verlies kennen en met elkaar verbinding zoeken. Dat ze daar een sportarena als plaats van handeling voor koos, met spelers die zich uitputten in gejoel, geschreeuw en fysieke uitputting, is niettemin opmerkelijk. ‘Het theater is voor mij ook een soort arena, waarin publiek en spelers samenkomen. Allemaal zijn we onderdeel van een en dezelfde game.’

Miet Warlop is geen kunstenaar die elk jaar weer iets nieuws maakt, een dergelijke productiedwang is haar vreemd. Ze kiest haar onderwerpen en de mensen met wie ze wil samenwerken zorgvuldig. Over de casting voor One Song deed ze anderhalf jaar. In het team vallen vooral de broers Wietse en Joppe Tanghe op, net als hun moeder Karin Tanghe. De twee jongemannen doorstaan een dermate heftige uitputtingsslag, dat je je na afloop afvraagt hoe ver de regisseur daarin kan gaan.

Warlop: ‘Het lijkt inderdaad of ze aan het eind bijna kapot zijn, maar ook al gaan ze tot het uiterste, er zit ook gemak in hun performance. Ze zijn fysiek zo sterk dat ze na afloop nog energie overhebben. Met dat onderlinge vertrouwen werken wij, integer en met plezier.’

One Song van NTGent en Miet Warlop. 24/2 in Theater Rotterdam, 6 en 7/3 Internationaal Theater Amsterdam.