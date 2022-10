In ‘onder ons’ ontvouwen zich ontroerende miniatuurtjes van eenzame, dolende mensen ★★★★☆

Matthijs van de Sande Bakhuyzen (voor) en Teuntje Post (midden) in ‘Onder ons’ van Nina Spijkers. Beeld Foto Sanne Peper

Een generiek flatgebouw in een middelgrote stad. Vier etages, vier bewoners, onder en boven elkaar. Ze hebben dezelfde Billy-boekenkasten, misschien een replica van Breuers Wassily-stoel. Ze doen de was, ze koken, eten, poepen, soms zelfs op hetzelfde moment. Allemaal dragen ze verdriet met zich mee; voelen ze verlangen en gemis. Ze kennen elkaar niet, maar ze delen veel, de buren Oliona (Malou Gorter), Wensley (Matthijs van de Sande Bakhuyzen), Abbe (Teuntje Post) en Diana (Charlene Sancho).

In Onder ons van regisseur Nina Spijkers is de speelvloer verdeeld in vier vlakken. Het flatgebouw is ingedikt tot één verdieping, met de vier levens vernuftig in elkaar geschoven. Dat is behalve een ingenieuze decorvondst (studio Dennis Vanderbroeck) ook inhoudelijk treffend. Want we kunnen ons in onze afzonderlijke appartementen nog zo geïsoleerd voelen, als je uit zou zoomen, dak en voorgevel van de flat zou belichten, dan zag je tientallen levens als dat van ons. Hoeveel we ongemerkt gemeen hebben wordt in de vormgeving van Onder ons op een roerende manier zichtbaar.

Die opzet doet denken aan de voorstelling Onze straat (Daria Bukvic, 2019) en de serie A’dam – E.V.A, waarin in een losse mozaïekvertelling uiteenlopende mensenlevens langs scheren, die soms, heel kort, even in elkaar haken. Net als in Onze straat zit het publiek bij Onder ons op vier tribunes rondom de speelvloer – anonieme buren, anonieme toeschouwers. Het publiek is deel van hetzelfde geheel; deel van het probleem, maar ook deel van de oplossing, blijkt.

De vier personages vertellen over elkaars leven, in zelfgeschreven, ritmische monologen op rijm, die in melodie en dynamiek aan spoken word doen denken. We leren ze een beetje kennen: Oliona, die zwoegt in de thuiszorg, Abbe, die door zijn vrouw uit huis is gezet, Wensley, die zijn moeder is verloren en Diana, die honden boven mensen verkiest. Zo ontvouwen zich ontroerende miniatuurtjes van eenzame, dolende mensen – heel gewone mensen, net als wij. Soms lopen hun levens plots even synchroon, verrichten ze simultaan dezelfde handeling en ontstaat een verrassende choreografie van vervreemding en verbinding.

Verbinding is er ook via muziek, en dat is misschien nog wel de mooiste vondst. De vier acteurs zingen – meerstemmig, a capella – prachtige nummers, zoals Into my Arms van Nick Cave. De meerstemmigheid is hier de grootste troef: zulke fraaie harmonieën creëer je niet alleen – uiteindelijk zijn we samen op ons best. We hebben elkaar nodig.

Regisseur Spijkers en haar vier spelers, die de voorstelling ook samen maakten, voegen in een hartverwarmende epiloog de daad bij het woord, door ook de toeschouwers op een verrassende, ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. Daar wordt iedereen uiteindelijk gelukkiger van, dus waarom is het dan meestal toch zo moeilijk?