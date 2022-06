In Noorse films en series voel je steeds de dreiging van een ramp die alle (olie)rijkdom wegvaagt

The Wave (2015) van regisseur Roar Uthaug.

Voor een stabiele natie heeft Noorwegen een opmerkelijke voorliefde voor rampenfilms waar de imponerende natuur zich tegen het land en zijn bewoners keert. Het rampengenre kreeg vaart met The Wave (2015) van Roar Uthaug, dat zich in een schitterende fjord afspeelt. Geiranger wordt bedreigd door een instabiele bergwand, die bij instorting een 75 meter hoge tsunami zal veroorzaken die in 10 minuten bij het stadje zal zijn en alles op zijn pad zal vernietigen. Sterk uitgangspunt van een film waarin de zandloper voortdurend loopt en, ook belangrijk, de tsunami overtuigend in beeld is gebracht. Hierop volgden The Quake (2018), waarin Oslo, inclusief schitterende nieuwbouw aan de fjord, van de kaart wordt geveegd, en The Tunnel (2019), waarin Noorwegen, ‘land van duizend tunnels’ de rekening krijgt gepresenteerd van laks veiligheidsbeleid.

En zoals het gaat bij dit genre: de rampen krijgen steeds apocalyptischer trekken. In 2021 was het in The North Sea (ook wel The Burning Sea) de beurt aan de enorme olievelden voor de Noorse kust, bron van de inmiddels wereldberoemde welvaart. De roofbouw op de oceaanbodem veroorzaakt in de film verschuivingen in de diepte, waarbij olieplatforms worden verzwolgen en een gigantische olievlek een eind dreigt te maken aan zo ongeveer de hele noordwestelijke Europese natuur en economie. Behalve als de olievlek in brand wordt gestoken. Noem het de wraak van Ekofisk. Misschien waren we geen land van olie, mijmert de verteller aan het slot van The Northsea, als Noorwegen is teruggeworpen op de pre-olie-economie, ‘misschien zijn we wel een land van water’.

Ja, die olie. Dat de vondst van het olieveld Ekofisk in 1969, in de woorden van schrijver Johan Harstad, een soort jaar nul voor Noorwegen betekende, was niet alleen ingrijpend voor de Noorse economie (Stavanger werd de Noorse oliehoofdstad), maar ook, tot op de dag van vandaag, voor de Noorse en Scandinavische cultuur. En niet alleen door de nieuwe rijkdom die zich ook in hogere cultuurbudgetten uitte. Ekofisk werd ook een mythische entiteit; niet alleen een eindeloze oliebron, maar ook een bron van inspiratie voor fictieschrijvers, die het olieveld midden in moderne dilemma’s konden positioneren over de keuzen die een samenleving moet maken – milieu versus welvaart bijvoorbeeld.

In het nieuwe seizoen van de Deense Netflix-serie Borgen, waarin onze heldin Birgitte Nyborg tien jaar na het laatste seizoen minister van Buitenlandse Zaken is, draait een belangrijk deel van de plot om de vondst van een groot olieveld onder de voormalige kolonie Groenland, een veld ‘met de omvang van Ekofisk’. Het noemen van de bron van de fenomenale welvaart van Noorwegen zet het dilemma waar Nyborg voor komt te staan meteen scherp neer. En al helemaal omdat het bijzonder moeilijk wordt zich nog te houden aan de klimaatbeloften waarmee haar partij in de regering is gekomen. Gaat ze die overboord gooien bij de eerste de beste Ekofisk?

De olierijkdom staat ook centraal in de dystopische serie Occupied (originele titel Okkupert, te vinden op Netflix), naar een idee van thrillerschrijver Jo Nesbø. Het eerste van drie seizoenen werd in 2015 uitgezonden. In de nabije toekomst is Noorwegen door een catastrofale storm getroffen, een klimaatcalamiteit van de eerste orde. Het Noorse kabinet besluit te stoppen met de gas-en olieproductie en zich voor de toekomst te richten op alternatieve energiebronnen. Maar aangezien in deze versie van de toekomst Noorwegen ongeveer de laatste bron van olie op de planeet was, heeft het besluit verstrekkende gevolgen voor de hele geopolitieke orde. Nesbø herinnert ons er nog maar eens aan dat Noorwegen in het verre noorden grenst aan Rusland.

In een plotwending die nu, midden in de oorlog in Oekraïne en in een maar al te reële energiecrisis op zijn minst vervreemdend overkomt, annexeert Rusland de Noorse olievelden, met steun van de Europese Unie. Het blijft niet bij die olievelden, natuurlijk. De wereldeconomie blijft draaien, maar in Noorwegen groeit het verzet tegen deze nieuwe bezetting. De toenmalige Russische ambassadeur in Noorwegen tekende proces aan tegen het zogenaamd vergezochte plot en riep nog maar eens de ‘heroïsche bijdrage van de Sovjettroepen aan de bevrijding van Noorwegen tijdens de Nazi-bezetting’ in herinnering.

De olierijkdom en de privileges voor de jongste Noorse generaties hebben zich als een rode draad door recente Noorse films verweven. Neem The Worst Person in the World (2021) waarin filmmaker Joachim Trier het leven van de jonge vrouw Julie (de schitterende Renate Reinsve) schetst; eeuwig op zoek naar een bestemming in het leven, en dat terwijl ze alles mee lijkt te hebben, in het meest geprivilegieerde deel van de wereld. Trier legde in een interview in de Volkskrant uit hoe jonge Noren zich toch verdens verste menneske (de slechtste mens op aarde) kunnen voelen: ‘Als je het in Noorwegen niet eens kunt maken, waar alles zo makkelijk behoort te zijn, dan móét je wel de ergste persoon ter wereld zijn, toch?’

Julie is geen uitzondering in de nieuwe Noorse cinema; ze is nauw verwant aan Rakel (Kristine Kujath Thorp, ook al de hoofdrolspeler van The North Sea) uit het charmante Ninjababy (Yngvild Sve Flikke, 2021) die haar vage ambities (astronaut? striptekenaar?) omver ziet gekegeld als ze zwanger blijkt, en al een tijdje ook. Beide vrouwen gaan door diepe dalen, beide vrouwen worstelen met een kinderkeuze, en in de slotscènes van de films blijken ze vooral gekozen te hebben voor hun artistieke ambitie. Toch nog typisch Noors, wellicht.

Maar wellicht speelt er nog meer mee dan de privileges die de vondst van dat olieveld voor de deur met zich meebracht. Zeven jaar na de aanslagen van 22 juli 2011 in Oslo en op het eilandje Utøya (waar 69 deelnemers aan een jeugdkamp werden vermoord door terrorist Anders Breivik), verscheen van de Noorse filmmaker Erik Poppe een verpletterende reconstructie van de exact 72 minuten dat de moordpartij op het eiland duurde; alles gefilmd in één ononderbroken shot. Utøya 22. juli (2018) gaat over generatiegenoten van Julie en Rakel, die nooit de luxe zullen hebben voor dilemma's in hun leven te komen staan.

In Heksejakt, een van de beste Noorse series van de laatste jaren (in 2021 opgenomen in de jaarlijst van het Volkskrant-seriepanel), over corruptie en witwassen op regeringsniveau, zegt een van de personages met overtuiging: ‘Dit soort dingen gebeurt niet in Noorwegen.’ Maar dat gelooft niemand meer.