In ‘No Hard Feelings’ belandt elke poging tot humor morsdood op de grond ★☆☆☆☆

Jennifer Lawrence en Andrew Feldman in ‘No Hard Feelings’.

In een poging de sekskomedies van de jaren tachtig (Revenge of the Nerds) en negentig (American Pie) nieuw leven in te blazen, biedt het flodderige No Hard Feelings een radeloze 32-jarige vrouw (Jennifer Lawrence) die huisuitzetting hoopt te voorkomen door in opdracht van een steenrijk echtpaar hun onzekere 19-jarige zoon (Andrew Feldman) te ontmaagden. Dat blijkt exact zo geforceerd stout en desperaat politiek incorrect als het klinkt.

Wellicht trachten scenaristen Gene Stupnitsky en John Phillips iets te beweren over de haves en have-nots van Amerika. En anders proberen ze wel wat te prikken in de mores van de gepamperde, telefoonverslaafde en door angststoornissen gekwelde Generatie Z. ‘Neukt tegenwoordig niemand meer?’, roept millennial Maddie (Lawrence) terwijl ze op zoek naar Percy (Feldman) in de slaapkamers van een scholierenfeestje louter stuit op tieners die gebiologeerd naar hun schermpjes staren. Maar in deze catatonische komedie belandt elke poging tot kritiek, ontregeling of humor morsdood op de grond.