In Nine Days heb je maar kort de tijd om te bewijzen dat je een bestaan als mens hebt verdiend

Nine Days

Een gemoedelijk, schemerig huis op een eindeloze vlakte: in het Amerikaanse fantasydrama Nine Days is dat het voorportaal van het aardse leven. De (volwassen belichaamde) zielen die bij kluizenaar Will aankloppen, krijgen negen dagen de tijd om te bewijzen dat ze geschikt zijn voor een nieuw begin als mensenbaby. De rest lost op in het niets.

Will, een robuuste en toch indrukwekkend ingetogen rol van Winston Duke, houdt vervolgens goed bij hoe het zijn uitverkorenen op aarde vergaat. Hun levens worden vertoond op de stapel televisies in zijn woonkamer, iedere seconde gefilmd vanuit hun eigen perspectief. De hele dag lang kijkt Will naar die levenslange homemovies, terwijl hij notities maakt en cruciale momenten opneemt met zijn videorecorder. Zodra een van de televisies op testbeeld springt, is er een vacature. Dan mogen de sollicitanten Wills taak overnemen, zodat hij hún observaties kan beoordelen.

De Japans-Braziliaanse cineast Edson Oda ontvouwt kalm de kringloop van dit even mystieke als bureaucratische systeem. Zijn meditatieve, fraai gefotografeerde speelfilmdebuut haakt dankbaar aan bij andere vergelijkbare films, en dan vooral Hirokazu Kore-eda’s After Life (1998). In die hiernamaals-klassieker krijgen de doden een geënsceneerde verfilming mee van hun dierbaarste herinnering; in Nine Days mag elke afgewezen sollicitant een televisiemoment uitkiezen dat Will en assistent Kyo (Benedict Wong) voor hem of haar nabouwen. Kunnen ze toch proeven van het aardse leven dat ze nooit zullen leiden.

Nine Days wil met zulke scènes ook de toeschouwer aandachtig maken voor de alledaagse schoonheid van het leven. De weldadige warmte van zonlicht, de eerste kus, zeewater dat om je voeten spoelt, enzovoort. Dat zijn de beelden uit de levensfilms die in Nine Days voorbijflitsen, terwijl de sloopkracht van het bestaan goeddeels buiten beschouwing blijft.

Wat dan weer veelzeggend is. De sollicitatieprocedure gaat in werking wanneer Wills oogappel, de schijnbaar zielsgelukkige Amanda (Lisa Starrett), met haar auto doelbewust tegen een muur crasht. Constant speurt Will door Amanda’s videotapes om de reden voor haar suïcide te vinden. Wat heeft hij al die tijd over het hoofd gezien?

Will beschikt niet over hemelse inzichten die het plotse verlies draaglijker of begrijpelijker maken. En dan dient zich sollicitant Emma (Zazie Beetz) aan: ze blijkt net als Amanda een onverzadigbare hunkering naar het menszijn te hebben. Ze is de meest levenslustige van alle sollicitanten, maar daarmee misschien ook de meest kwetsbare en minst geschikte kandidaat.

Oda maakt dit dilemma voelbaar zonder het ooit expliciet te benoemen. Zo sudderen alle grote thema’s en emoties onder het beheerste oppervlak, in een film die zo warm en heilzaam is als een vers kopje kruidenthee.