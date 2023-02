In Nina Spijkers’ ‘Coriolanus’ zijn het dit keer de vrouwen die interessante dingen mogen zeggen

Yela de Koning als Coriolanus en Betty Schuurman als Volumnia. Beeld Mink Pinster

Met behulp van Shakespeare weet toneelregisseur Nina Spijkers opnieuw genderstereotypen uit te dagen. In haar versie van Het temmen van de feeks (2019) draaide ze alle vrouwen- en mannenrollen om, waardoor er voor de verandering een man moest worden getemd. Voor haar uitvoering van Coriolanus, Shakespeares politieke tragedie die komend weekend in première gaat, koos Spijkers wederom voor een gedurfde casting.

Coriolanus staat bol van machtsspelletjes, geweld en woede. Het stuk draait om een Romeinse generaal die na een zege op het slagveld de politieke arena betreedt. Hoewel het titelpersonage weinig op heeft met het democratische proces, lijkt er toch een rol voor hem weggelegd als consul. Of eigenlijk moeten we zeggen: voor háár. Want de arrogante en strijdbare Coriolanus wordt ditmaal gespeeld door Yela de Koning.

Betty Schuurman, die Coriolanus’ moeder Volumnia speelt, heeft Shakespeare in haar carrière altijd zorgvuldig gemeden. ‘Dit is de eerste keer dat ik in een stuk van hem speel’, zegt ze tijdens een pauze op een repetitiedag in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. ‘Wel heb ik het een paar keer op de toneelacademie moeten spelen. Ik herinner me dat alle vrouwen in de klas zaten te zoeken naar tekst. Daardoor dacht ik: Shakespeare is een jongensding. De mannen mogen interessante dingen zeggen, de vrouwen zitten, om het oneerbiedig te zeggen, breiend op de achtergrond. Maar ook al zijn zijn vrouwelijke personages niet zo gelaagd, ik houd wel van Shakespeare, het is ongelooflijk mooi geschreven. Het ontroert me enorm dat Yela de Koning nu Coriolanus speelt. Als oudere actrice denk je dan: eindelijk.’

Yela de Koning beaamt dat er nog altijd meer interessante vrouwenrollen voor het toneel moeten worden geschreven. ‘Maar door zo’n genderwissel valt er in het oude repertoire ook nog een wereld te ontdekken. Nu heb ik ineens tekst die ik nog nooit eerder heb uitgesproken. Hiervoor heb ik ook mooie rollen gespeeld, hoor, maar vaak wel als ‘de vrouw van’. Nu heb ik het ineens over legers, politieke intriges, macht.’

Schuurman: ‘Ja, dat ontroert me dus!’

Los van de politieke ambitie van Coriolanus, die wordt aangemoedigd door zijn berekenende moeder, is er nog een ander aspect nieuw terrein voor De Koning: onbeheersbare woede. ‘Tijdens de eerste repetitieweken was ik veel aan het schreeuwen en dacht ik: ik doe dit te vaak. Toen zei Nina: maar je bént toch ook boos? Niet lang daarna las ik het boek Rage becomes her – the Power of Women’s Anger van Soraya Chemaly, die het belang van vrouwelijke woede onderstreept. Daardoor besefte ik dat er ergens in mij een innerlijke censuur werkzaam is. Een stem die zegt: dat moet je als vrouw niet doen, schreeuwen.

‘Ik werd zelfs een keer emotioneel nadat ik op het toneel had gespeeld dat ik woest was, alsof er een soort ontlading kwam. Van mannen wordt het meer geaccepteerd dat ze ongefilterd woedend kunnen zijn. Ik probeer het nu uit in dit toneelstuk, zonder daar meteen een schuldgevoel aan te koppelen, wat veel vrouwen geneigd zijn om te doen.’

Voor Volumnia liggen de kaarten iets anders. Op papier is ze een ongevoelig, tactisch personage dat haar kind inzet voor meer macht. Op toneel probeert Schuurman deze eendimensionale ‘harpij’ wat meer allure te geven, zegt ze. ‘Volumnia is een buitengewoon intelligente vrouw die altijd maar in de schaduw moet staan van mannen. Nina zei een keer tegen me: ‘Jij mag nooit op de trappen naast hen staan, dát is jouw frustratie. Je komt nooit aan de top.’ Daarom speelt ze volgens mij zo’n gevaarlijk spel en moet haar dochter het dus voor haar gaan waarmaken.

‘Ik heb het in het stuk over ‘mijn dochter’ en dat voelt ook anders dan wanneer ik ‘mijn zoon’ zou zeggen. Vooral omdat er veel geweld in het stuk voorkomt. Soms wringt het dus ook bij mij, maar dat vind ik juist intrigerend. Want tegelijkertijd bewonder ik vrouwen met macht en vrouwelijke soldaten die net zo hard trainen en strijden als mannen.’

Op het podium blaast De Koning met een luide stem en een onbevreesde uitstraling Coriolanus nieuw leven in. Het grootse decor bestaat uit tribunes die soms een arena, soms een door oorlog verwoeste stad ensceneren. Andere rollen worden vertolkt door onder andere Rick Paul van Mulligen (die haar metgezel Cominius speelt), Joris Smit (haar vijand Aufidius) en Emma Buysse (haar geliefde).

De Koning: ‘In de voorstelling heb ik een zwangere echtgenote, waardoor ik mezelf eerst als een vaderfiguur zag, maar dat klopt niet. Je denkt misschien dat je heel progressief bent, maar in zo’n proces loop je dus toch tegen bepaalde vooroordelen aan. Ik hoop dat bezoekers van Coriolanus zich hier ook van bewust zullen worden.’

