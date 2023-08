In ‘Nachtkant’ worden videobeelden van luxecruises versneden met migrantenboten aan de kust bij Lampedusa ★★★☆☆

Addi Manneh (op scherm) in ‘Nachtkant, life is but a dream’ van Theaterproductiehuis Zeeland. Beeld Koen Broos

Geluk betekent voor iedereen iets anders. Een metershoog rad van fortuin houdt ons luxevakanties en enorme geldbedragen voor. Wasmachines en koelkasten staan aanlokkelijk uitgestald. Maar die prijzenkast is niet voor iedereen bestemd. Terwijl de een op een cruiseschip met casino, een surfsimulator en drie theaters stapt, neemt een ander plaats in een gammel bootje om de overtocht naar Europa te maken.

Zo vertelt Addi Manneh (op scherm) in aangrijpende details hoe hij doodsangsten uitstond in een overvolle migrantenboot. Zijn verhaal wordt versneden met beelden van containerschepen die luxegoederen naar Europa halen, en een te water geraakte vluchtelingenboot voor de Zuid-Europese kust. Door de rood gefilterde videobeelden lijkt het water op een kolkende vuurzee.

Ondertussen worden in hoog tempo feiten op de toeschouwer afgevuurd: hoeveel zeecontainers er op het grootste containerschip ter wereld passen (24 duizend), hoeveel migranten er in 2013 omkwamen bij een schipbreuk bij Lampedusa (366). De daarvoor gezongen evergreen Row, Row, Row Your Boat, krijgt dan een pijnlijke lading. Andere liedkeuzes, zoals When I Am laid in Earth van Purcell (‘Remember me, but forget my fate’), zijn vooral illustratief.

Regisseur Niek Kortekaas kiest voor veelheid, in dit doorgecomponeerde theaterconcert op Zeeland Nazomerfestival. Hij zet sterk in op het contrast tussen het rijke Westen, voor wie geluk een koelkast of vakantie is, en de Afrikaanse vluchtelingen, voor wie geluk in leven blijven betekent. Die tegenstelling is soms confronterend, maar is over de linie te schetsmatig ingestoken om interessante inzichten te bieden. De esthetiek van de voorstelling, die muzikaal en cinematografisch soms zeer indrukwekkend is, zit diepgang in de weg. Juist in de trefzekere soberheid waarmee Manneh van zijn reis getuigt, komt Nachtkant binnen.

Nachtkant, life is but a dream Muziektheater ★★★☆☆ Door Theaterproductiehuis Zeeland. Concept, regie en vormgeving: Niek Kortekaas. 28/8, COVRA (Nieuwdorp), Zeeland Nazomerfestival. Te zien t/m 2/9.