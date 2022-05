In Mystical Miles gaat achter hardlopen een grootse wereld schuil

Mystical Miles

Niet meteen beginnen te lachen, maar een van de meest in het oog springende bijdragen in het ambitieuze hardloopmagazine Mystical Miles is van de hand van Arie Boomsma; dé Arie Boomsma.

De sportschoolhouder en mediapersoonlijkheid schreef een opwekkend stuk over zijn jongere broer, Klaas, de eindredacteur van het blad. Hij interviewde hem ook. Klaas Boomsma bevocht de ene verslaving met de andere. Drank en drugs werden ingeruild voor hardlopen.

Van een Amerikaanse psychiater vernam hij dat hardlopen helpt om ‘meer reflectief en minder reactief’ te denken. ‘Dat laatste doe je als verslaafde. Er is de gedachte, de impuls en vrij snel daarna de handeling. Hardlopen, maar ook zoiets als meditatie, kan je helpen een buffer te bouwen tussen die gedachte en de handeling.’

In Mystical Miles is hardlopen niet zomaar hardlopen, en véél meer dan een manier om fit te blijven, of af te vallen. In de ondertitel van het blad wordt een grote vraag gesteld: ‘Wat als we verdwalen?’ Achter hardlopen gaat een grootse, onbekende wereld schuil die de gedachten prikkelt, mystieke ervaringen opwekt en aanzet tot poëtische bespiegelingen:

‘We hebben het al eerder geschreven: de hardloper is bevoorrecht. Om überhaupt te kunnen lopen, om de ongebaande paden in te kunnen gaan, om bij een wazige maan en omgeven door machtige duinen naar de stilte te luisteren.’

Dat schrijft de hoofdredacteur en oprichter, out-atleet Hans Koeleman, in het voorwoord van het vierde nummer. De toon is gezet. Mystical Miles is een ode aan de mens die hardloopt, is tegelijkertijd op zoek naar diens drijfveren en giet de uitkomst in een fraaie vorm met verstilde fotografie. ‘In al zijn simplisme is de loper een ontdekkingsreiziger. Morgen is altijd mooier.’

Of neem Tim van der Veer. De schrijver blikt terug op zijn eerste stappen als hardloper, ruim dertig jaar geleden. ‘Ik ging niet sporten, maar gaf toe aan een tomeloos verlangen, dat er altijd was en nooit meer is verdwenen. Zoals de zucht naar vriendschap, de zucht naar liefde.’

Een wonderbaarlijke gebeurtenis wordt beschreven door een andere schrijver, Ernest van der Kwast. In een column vertelt hij over hardnekkige blessures, het zal veel hardlopers bekend voorkomen. Zijn genezing is ongewoon. Hij slaat twee trainingen over en besluit een boek te lezen op de bank.

Wat er toen gebeurde: ‘Wonder boven wonder was de pijn daarna weg. Als alle hoop vervlogen is, is er altijd nog de literatuur.’