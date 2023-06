In ‘My Maysoon’ zoekt Batoul Karbijha naar haar zus, die misschien verdronk op de Middellandse Zee

In 'My Maysoon' zoekt Batoul Karbijha naar haar zus, die vermist is sinds 2014. Beeld DOXY / EO

Om te ontkomen aan de verschrikkingen van het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, besluit Haitham Karbijha in 2014 samen met zijn zoon Mohammed en dochter Maysoon in Libië op een boot te stappen, hopend op een veiligere toekomst in Europa.

Maar het overvolle schip waar zij op zitten, begint op de Middellandse Zee te kapseizen. ‘Ik spring in het water’, roept Haitham naar Mohammed. ‘Daarna duw jij Maysoon erin en spring je zelf.’ Precies dan slaat het schip om. Mohammed en Maysoon worden door het water terug de zinkende boot ingezogen. Met zijn been probeert Mohammed Maysoon naar buiten te duwen, waarna hij haar uit het oog verliest. Mohammed en Haitham overleven. Van ruim de tweehonderd mensen is sindsdien niets meer vernomen. Onder hen ook Maysoon.

Over haar lot wordt in de getraumatiseerde familie vervolgens voornamelijk gezwegen, waardoor de herinnering vervaagt. Een Facebookbericht dat Maysoons vriend elk jaar op haar verjaardag verstuurt, krijgt in 2019 nog maar twintig likes.

Om Maysoon aan de vergetelheid te onttrekken en een gezicht te geven aan een groep die doorgaans anoniem blijft, besluit haar zus Batoul Karbijha, een journalist die al eerder naar Nederland was gevlucht, een documentaire te maken. Het resultaat, My Maysoon, is donderdag om 22.15 bij de EO te zien op NPO 2.

Karbijha gaat daarin op zoek naar Maysoon. Een Italiaanse rechercheur vertelt haar dat niemand de lijken is gaan halen omdat het bergen van zo’n schip veel geld kost. In Tunesië hoort Karbijha dat het Rode Kruis is gestopt met het afnemen van het dna van de 54 aangespoelde lichamen toen er een prijskaartje van 1,5 miljoen dollar aan bleek te hangen.

Ze bekijkt beeldmateriaal van de schommelende boot, met daarop vluchtelingen die wanhopig zwaaien naar de filmende helikopter van de Italiaanse kustwacht. Ook komen foto’s van aangespoelde lijken met opgezwollen buiken voorbij. ‘De EO vroeg zich af of het gepast was die te tonen’, zegt Karbijha (32), ‘maar ik vond dat belangrijk. Als íémand die niet zou hoeven zien, dan zou het mijn familie moeten zijn.’

In haar familie kwam een einde aan het zwijgen, zegt Karbijha, die Nederlands spreekt maar de voorkeur geeft aan Engels. ‘Ik dacht altijd dat mijn vader er minder mee zat dan de rest van de familie. Nu bleek dat hij nooit in staat was om erover te praten.’ Vader denkt dat Maysoon niet meer leeft. Moeder Sanaa, die in Haarlem een kamer voor haar heeft ingericht, denkt van wel. ‘Ik ben realistisch’, zegt Karbijha. ‘Ik acht de kans klein. Maar zolang er geen lichaam is, is er hoop.’

