In My Darling Vivian vertellen Johnny Cash’ dochters wie hun moeder werkelijk was ★★★☆☆

My Darling Vivian

In de Johnny Cash-biopic Walk the Line (2005) was June Carter (Reese Witherspoon) de onweerstaanbare lieverd die haar rebel het geluk schonk, vervreemd als hij was van zijn eerste vrouw, de hysterische zeurpiet Vivian Liberto.

In My Darling Vivian vertellen de vier dochters van ‘Viv’ en Johnny wie hun moeder werkelijk was (ondersteund door prachtige privébeelden), hoe groot de liefde tussen hun ouders en hoe gelukkig een deel van hun kinderjaren, tot Johnny aan de drugs raakte.

Ze kreeg veel te verstouwen, de Siciliaans-Texaanse schone, die zelf helaas niet aan het woord komt. Op grond van een donker afgedrukte foto in de krant werd ze tot ‘negerin’ uitgeroepen en ernstig bedreigd. Het ergst vond ze dat June op tv deed alsof Vivians dochters háár dochters waren.

De biopic Walk the Line verscheen kort na Vivians dood (2005). Wist u trouwens voor wie Johnny dat liefdesliedje schreef?