In Museum Belvédère is een bijzonder werk te zien van Ben Nicholson. Is het nou abstract of niet?

Ben Nicholson, 11 november 1947 (Mousehole) in Museum Belvédère Oranjewoud. Beeld Natascha Libbert

De kans is groot dat u nog nooit heeft gehoord van Mousehole. Ikzelf had er ook nog nooit gehoord. Google Maps moest eraan te pas komen om uit te vinden waar het precies ligt. In Cornwall dus, 10 kilometer zuidwaarts van St. Ives. Het heeft twee pieren, die vanuit de lucht lijken op de scharen van een reuzenkrab, reikend naar schelpjes. Dylan Thomas bracht in Mousehole zijn huwelijksreis door. Ik had u deze Wiki-extra bespaard, ware het niet dat Mousehole voorkomt op een schilderij van Ben Nicholson: 11 november 1947 (Mousehole). Dat hangt nu in Museum Belvédère in Oranjewoud, en het is zo’n apart werk dat ik er deze rubriek wel aan móést wijden.

Het dateert uit 1947, twee jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog, en acht jaar nadat Nicholson en zijn echtgenote, de beelhouwer Barbara Hepworth, samen met hun drieling waren afgereisd naar St. Ives. Vakantie. Even eruit. Maar nog voor Nicholson z’n zomerkleurtje kwijt was, viel Duitsland Polen binnen en verkeerde Engeland in oorlog: de grote vakantie werd een permanente vakantie. Hepworth en Nicholsons aanwezigheid in St. Ives werkte als een magneet op anderen, zoals eerder in Londen. Aangemoedigd door het echtpaar zochten allerlei progressieve figuren, onder wie de beeldhouwer en theoreticus Naum Gabo, in de kustplaats een veilig onderkomen.

Ook Piet Mondriaan, die Nicholson in Parijs had leren kennen, en aan wie hij in Londen nog een studioruimte had verhuurd, werd door de twee gesommeerd snel naar St. Ives te komen.

Ging niet gebeuren, antwoordde Mondriaan. De kleuren van de streek stonden hem tegen.

De kleuren?

Het groen!

Nicholsons kunst was indertijd sterk verwant aan die van Mondriaan. Ook hij maakte composities die vooral bestonden uit rechthoeken en lijnen, soms uitgevoerd als reliëf, soms als tekening of schilderij. Ze zijn fraai en sierlijk, maar ontberen Mondriaans compromisloze visie. Er zit iets decoratiefs en huis-tuin-en-keukerigs aan, kwaliteiten die je zou kunnen uitleggen als typisch Brits.

Ben Nicholson: Wintergroen (1952) Beeld Natascha Libbert

Gastconservator Feico Hoekstra benadrukt in de catalogus hoezeer het landschap van Cornwal doorwerkte in het werk van nieuwkomers, waaronder dat van Nicholson. En inderdaad: in abstracte schilderijen als Wintergroen vind je op z’n minst een suggestie van landschappelijkheid. Tegelijk is het bij zo’n titel moeilijk om zulke elementen niet op te merken. We zien wat we verwachten.

Bij 11 november 1947 (Mousehole) is het evident dat je kijkt naar een baai. De zee is links, dus we staan met de rug naar het Noorden. Het landschap ontrolt zich, maar niet zo vloeiend als op Renaissance-schilderijen; het oogt weerbarstig, vreemd onaf – is het wel een landschap? Rechts gaat de pier over in een geometrische vorm die doet denken aan Picasso’s collages met flessen en gitaren. Of is het een Hepworth, daar op de kade? Een Nicholson? Een klimding voor kinderen?

Ik zei toch al dat het een apart schilderij is. Het wekt de indruk dat Nicholson begon met een abstracte compositie, dat omwerkte tot een landschap, en toen, wellicht teleurgesteld door het wat ouderwetse karakter van het resultaat, er alsnog een abstract motief aan toevoegde. Wat je in feite ziet, is een abstracte Nicholson die een cameo maakt in een figuratieve Nicholson. Deze Matroesjka-Nicholson is vaak gebruikt als omslag voor catalogi van Nicholsons werk.

Ben Nicholson in 1932. Beeld Getty

Het is een aantrekkelijk schilderij. Al die mediterraan aandoende gesteenten, al dat sappige groen. Tegelijk zie je de behaagzucht waarom Nicholson in zijn tijd werd bekritiseerd, zijn drang om smaakvol te zijn op een manier die bijvoorbeeld Hepworth vreemd was. Of had hij gewoon te veel van die beruchte Engelse charme, het gif waarvoor Anthony Blanche Charles Ryder al waarschuwde in Brideshead, dat smoort wat het aanraakt, tijgers verandert in huiskatten?