In Museum Beelden aan Zee is de experimenteerlust van Henry Moore goed te zien

De Engelse beeldhouwer Henry Moore (1898-1986) aan het werk, circa 1965. Beeld Getty

De handen van Henry Moore, wat had ik die graag bij leven en welzijn van de kunstenaar eens willen schudden. Waren ze krachtig of juist zacht, sensitief of toch grof en gespierd? Die twee handen waarmee hij honderden beelden heeft gemaakt, misschien wel een paar duizend en evenzovele tekeningen. Waarmee hij in de natte gips heeft gezeten, waarmee hij beitel en hamer vasthield, een guts om hout mee te bewerken, een zachte doek om zijn bronzen sculpturen te politoeren.

Maar de op-en-top Engelse gentleman-beeldhouwer en -tekenaar leeft niet meer. Geboren in 1898, gestorven in 1986. Hij werkte in een tijd dat beeldhouwers nog een stropdas droegen en een scherpe scheiding in het haar terwijl ze in natuursteen hakten of, op het gevaar af stoflongen te krijgen, eindeloos zonder mondkapje gips aan het schuren waren.

Moore groeide op in Castleford, een mijnstadje in het graafschap Yorkshire, als zoon van een huisvrouw en een boerenknecht die zich opwerkte tot mijnbouwingenieur. Als WO I-militair met artistieke inborst meldde hij zich na de oorlog bij de Leeds School of Art en later het Royal College of Art in London.

Met zijn lageremiddenklasseachtergrond was hij niet afkerig van vieze handen krijgen. Die handen dus weer, waarmee hij later, haast als een blinde op de tast, zijn zittende, liggende, staande, abstracte, doorboorde, uitgeholde, geamputeerde of anderszins vervormde beelden maakte.

De tentoonstelling 'Henry Moore. Vorm en Materiaal' in Museum Beelden aan Zee in Den Haag. Beeld Studio Gerrit Schreurs

Niet zo vreemd dat juist die twee handen van Moore het eerste beeld is dat opdoemt bij binnenkomst in Museum Beelden aan Zee in Den Haag. Het zijn forse joekels, afgaande op de foto. Ernaast staat een brede vitrine waarin schelpen liggen, botjes, keien met een paar gaatjes, kleine gipsstudies, de ruggenwervel van een walvis, de schedel van een olifant. Over alles heeft hij zijn vingers laten glijden.

De entree is duidelijk: dit zijn Moores inspiratiebronnen en de eerste schreden die de Engelsman zette alvorens hij aan het beeldhouwen sloeg. Van belang blijken te zijn: het gewicht van de gigaschedel, de grillige stekeligheid van een wervel, de ronde welvingen van drijfhout, de tekening op vuurstenen. De natuur kortom, in al zijn vormen, maten en materialen.

Natuurlijk, je zou de resultaten van dat beeldend onderzoek buiten moeten zien. De meest geschikte habitat voor Moores beelden is het Engelse heuvellandschap: groen en sappig, met schapen, slingerweggetjes en lage hagen. En het weidse uitzicht waarin wolken woest van west naar oost drijven, met daaronder dan zijn zittende koningsechtpaar King and Queen of bovenmaatse Sheep Piece. Of de massief liggende dame van een paar meter lengte, alsof ze aan het zonnen is. Moores oeuvre vraagt om ruimte.

Om begrijpelijke redenen is dat in het Scheveningse museum niet aan de orde, hoe ruim bemeten de schelpvormige expositiezaal ook is. Neemt niet weg dat juist de beton-plus-glas-plus-staalarchitectuur van ontwerper Wim Quist een heel andere kant van Moore laat zien: de gevarieerde materiaalkeuze en experimenteerlust van de Engelsman. Alsof je in zijn atelier rondloopt en de verschillende stadia van zijn oeuvre in ontwikkeling kunt volgen. Hoe een klein botje tot een reusachtige monolithische sculptuur leidt, een handzaam gipsfiguurtje tot een massieve klont natuursteen.

Niet zo vreemd dat van Moores echte atelier – ‘his first maquette studio in 1966’ – ook een kleurige fotoafdruk hangt: met de kunstenaar in lichtblauwe, met scherpe vouwen gestreken, korte hemdsmouwen, gestreept schort voor, kijkend naar een klein formaat gipsbeeldje, dat hij op de draaischijf beloert alsof het zijn prooi is. Om hem heen heerst een georganiseerde chaos aan andere proefmodellen.

De Engelse beeldhouwer moet een materiaal- en vormfetisjist zijn geweest. Eindeloos knedend en schavend en hakkend, in gips, hout, steen, brons. En waarbij in zijn oog een minuscuul probeersel de potentie heeft uit te groeien tot een zaalvullende Square Form with Cut of Two Piece Reclining Figure; omvangrijk en kwetsbaar werk dat de tentoonstelling vanwege de verzekerings- en transportkosten kostbaar maakt.

De tentoonstelling was een lang gekoesterde droom van het museum, die werd beslecht toen directeur Brigitte Bloksma tijdens een congres in Milaan vorig jaar in de bus naast de directeur van de Moore Foundation te zitten kwam. Op directieniveau was de expositie snel geregeld. Alles op de tentoonstelling – toch zo’n beeldje of tachtig – is afkomstig uit de stichting of uit de collectie van de kinderen.

Die Henry Moore Foundation is gevestigd in Perry Green, vanuit Londen een uurtje autorijden of treinen richting het noorden. Een echte aanrader. Het is er landelijk en uitgestrekt: 70 hectare groot. Moore kwam er wonen nadat in de Tweede Wereldoorlog zijn Londense atelier door bombardementen was verwoest. Het was dezelfde tijd dat hij als officiële oorlogskunstenaar slapende Londenaren begon te tekenen die in de metro schuilden voor de Duitse Blitz.

De combinatie van menselijke figuren en de natuur, waarin Moore tot aan zijn dood bleef werken, is een blijvende in zijn leven en oeuvre geweest. In Scheveningen is te zien hoe rijk de oogst daarvan is, en waar de oorsprong lag.