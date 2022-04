In moerassig gebied is de baltsende blauwborst weer volop aanwezig

Beeld Margot Holman

Ja, en dan is het lente en komt de onrustige gedachte op: ik ben rijkelijk laat voor de blauwborst. Van het veelgenoemde vroege voorjaarsviertal van uit hun wintergebieden terugkerende broedvogels had ik de andere drie – boerenzwaluw, tjiftjaf en fitis – al gezien of gehoord, als vanzelf. Maar voor de blauwborst is gerichte actie nodig. Op naar de Waverhoek dus, een klein, moerassig natuurgebied dicht bij Amsterdam, maar net over de provinciegrens van Utrecht.

Dit is wat je noemt nieuwe natte natuur, ‘natuurontwikkeling’. Ik kwam hier vaker langs, al toen de werkzaamheden zo ongeveer begonnen, twintig jaar geleden. Het stukje landbouwpolder werd afgegraven, het waterpeil ging omhoog en mocht op natuurlijke wijze schommelen, er ontstonden nattere en droogvallende stukjes, aan de randen kwam riet op. Je kunt er van alles van denken, maar daar storen water- en rietvogels zich niet aan: zij ontdekken zo’n gebiedje direct.

Natuurlijk kwam er een wandelpad omheen, vervolgens kwamen de vogelaars en de natuurfotografen. Om het gebied af te maken plaatste de beheerder (Natuurmonumenten) een groot bord met een foto van een blauwborst, de ideale blikvanger om het spectaculaire succes van het beheer te onderstrepen.

De blauwborst dus. Minder verwant aan de roodborst dan aan de nachtegaal, die andere schone zanger die rond deze tijd terugkeert uit de zuidelijke overwinteringsgebieden. Strikt genomen moet je spreken van de witsterblauwborst, de ondersoort van de blauwborst die in Midden- en Zuid-Europa voorkomt. Opvallende blauwe borst met een witte vlek, bij het mannetje in prachtkleed, zoals dat heet.

Beeld Margot Holman

Het gebiedje in, voorbij het bord met de blauwborst op de volle parkeerplaats. Je kunt linksom of rechtsom. Een groepje fotografen slaat rechtsaf, richting de waterplas, daar lonkt de lepelaar; ik ga linksom, daar zijn direct veel rietkragen. Prompt zijn zang, ik twijfel nog even, maar de versnelling in het tweede deel van de riedel laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Even turen in het riet en jawel, daar fonkelt een mannetje. Fluitje van een cent, zeker omdat het baltstijd is. Ik zie daarna nog twee opvliegende en uitbundig zingende mannetjes. De vrouwtjes zijn minder opvallend.

Ik doe maar gewoon het hele rondje, besluit ik, en sprokkel intussen allerlei andere soorten, ook de rietzanger en de rietgors, en op het pad zowaar de kleine vos, de vlinder waarnaar ik een paar weken geleden nog vergeefs zocht. Dan een klein mysterie: in een flits een vogel die opvliegt uit het riet, ik zie alleen een opvallende roodbruine staart, de punten uiteen. Ach ja, ook een blauwborst natuurlijk. Wij mogen dan gegrepen zijn door die blauwe borst, voor de blauwborst zelf zijn die roodbruine staartpunten minstens zo belangrijk bij het imponeren.

Het is even wennen. Allerlei soorten die in mijn jeugd nog heel gewoon waren, zijn inmiddels zeldzaam, maar bij de blauwborst is het omgekeerde aan de hand. Hij beleefde in de jaren zeventig zijn dieptepunt, door ontginningen en waterstandverlaging. Maar vanuit waterrijke gebieden als de Biesbosch, de Oostvaardersplassen en het Lauwersmeer verspreidde hij zich opnieuw over het land. Er kwam meer geschikt leefgebied bij, moerassige, insectenrijke gebieden met voldoende struweel eromheen, waarin de blauwborst op de grond broedt. Het is een van de weinige vogelsoorten die in de laatste decennia is geschrapt van de Rode Lijst, wegens spectaculaire toename.

Hoe zeldzamer een vogel, hoe mooier, zo werkt dat vaak. Voor je het weet loop je schouderophalend aan de blauwborst voorbij. Gelukkig lijkt me dat vooralsnog onvoorstelbaar.