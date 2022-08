In Misjka wordt een vluchtverhaal beheerst verteld, behapbaar en ontroerend mooi

Pjotr van Lenteren Beeld geen

Als de tekst op de kaft van een kinderboek de indruk probeert te wekken dat wat erin staat echt is gebeurd, kun je maar beter uitkijken. Zeker wanneer het er letterlijk staat, zoals op het omslag van het geestige lerenlezenboekje Dit gebeurde allemaal echt (Querido, € 13,99, 7+) van journalist en beroepsboekenwurm Joukje Akveld.

Cees wil lezen in de tuin en wordt daarbij gestoord door de buren. De ene is nog niet klaar met het opvoeden van haar hondje Hatsjie of de ander begint te klussen met zijn slijptol. De steeds extremere geluiden drijven haar tot drastische maatregelen met een sloopkogel, plastisch in beeld gebracht door Kees de Boer, de ideale illustrator voor dit slapstickverhaal.

Toch is het zo: wie deze auteur weleens heeft horen mopperen over haar buren, weet dat dit – behalve de sloopkogel – allemaal echt is gebeurd.

Wat minder zeker is dat in het prentenboek voor iets oudere kinderen Raargebeurd (Rubinstein, € 17,99, 8+) van tekenaar Emanuel Wiemans. Lucy en Felix gaan in een vreemde winkel op zoek naar een onderwerp voor een spreekbeurt. Eigenaar Fred komt met de ene na de andere suggestie, van een nog levende Elvis Presley tot de Vliegende Hollander.

Wiemans laat de grappige griezels tot leven komen, waarna Lucy en Felix besluiten toch liever nog even verder te kijken. Zo paradeert een zeer onderhoudende reeks historische en klassieke broodjes aap voorbij. Natuurlijk is het allemaal onzin, maar weet je dat helemaal zeker?

Gek genoeg komen sterke verhalen die door de verteller wél echt zijn meegemaakt onder kinderboeken heel wat minder voor. Een interessante uitzondering vormt Misjka (Querido, € 17,99, 8+) van Edward van de Vendel en Anoush Elman, met illustraties van Annet Schaap. Een van hen maakt mee en vertelt, de andere twee schrijven het op en illustreren het.

De ontstaansgeschiedenis van dit boek is een verhaal op zichzelf. Van de Vendel ontmoet ruim vijftien jaar geleden een Afghaans vluchtelingengezin. Een van de kinderen, de dan 17-jarige Anoush, vertelt hem van zijn gevaarlijke vlucht naar Nederland. In het boek heet hij Hamayun, maar ook zijn auteursnaam is een noodgedwongen pseudoniem: bij het verschijnen van het samen gemaakte boek is het nog niet zeker of het gezin definitief in Nederland mag blijven.

Een prachtige oplossing: Van de Vendel kan vertellen, Elman heeft iets beleefd dat het vertellen meer dan waard is. De gelukvinder (Querido, 2008, 14+), het eerste deel van een reeks waargebeurde verhalen, is meteen ook het meest geslaagd. Daarna zijn Van de Vendel en Elman vrienden gebleven, de laatste heeft inmiddels een baan en twee kinderen.

Misjka vertelt min of meer hetzelfde, maar aan veel jonger publiek. Het kleine zusje Roya is nu de hoofdpersoon. Als het gezin eenmaal in hun eerste Nederlandse huis woont, wil ze graag een konijn. Misjka komt en wordt al snel een gewaardeerd gezinslid, aan wie je alles kan vertellen. Dat doen ze dan ook. Zo krijgt het konijn, en stiekem ook Roya, stukje bij beetje het verhaal van de vlucht te horen, in telkens net iets anders gekleurde perspectieven. De bonkige Bashir, de zachte Hamayun, de stoere achtstegroeper Navid en soms vader en moeder leven elk een eigen bijdrage.

Het vraagt wat van een schrijver om het grappige, het alledaagse, het avontuurlijke en het verschrikkelijke zo gebalanceerd op papier te krijgen. Waar De gelukvinder weleens verdronk in mooischrijverij en irrelevante details, is het verhaal in deze nieuwe versie uitgekleed tot de essentie, beheerst verteld en er volledig in geslaagd om tegelijk klein en behapbaar en ontroerend mooi te zijn. Alles wat Van de Vendel kan, is samengekomen in dit prachtige boek.