‘In mijn beginjaren als violist werd ik nog als een Belgenmop gezien’

Barokviolist en dirigent Sigiswald Kuijken. Beeld Marco Mertens

Bach gespeeld op een manier die Bach meteen zou herkennen. Klinkt logisch, maar toen de Belgische violist Sigiswald Kuijken (78) het ensemble La Petite Bande oprichtte, was dat niet vanzelfsprekend. Dit jaar bestaat het wereldvermaarde barokorkest 50 jaar. Zaterdag vieren de musici het met vier van Bachs Brandenburgse concerten in het Concertgebouw in Amsterdam.

Eigenlijk had Kuijken in 1972 geen idee dat hij een orkest oprichtte. ‘Het is begonnen zonder te beginnen’, vertelt hij. Kuijken doceerde aan het Conservatorium in Den Haag en werd benaderd door de platenmaatschappij Harmonia Mundi voor een opname van Jean-Baptiste Lully’s opera Le bourgeois gentilhomme.

‘Ik zou mensen bijeenbrengen die op de hoogte waren van de laatste bevindingen qua historische uitvoeringspraktijk, viooltechniek enzovoort. In mijn opvatting was dat een eenmalige opdracht. Toen moesten we een naam hebben, en ik stond met mijn mond vol tanden. De dirigent Gustav Leonhardt had meteen een briljant idee: La Petite Bande.’

Zo heette de selecte groep musici aan het hof van Versailles waar Lully in dienst was van koning Lodewijk XIV. De opname was een succes en LPB kreeg het druk met optredens en meer opnamen. Inmiddels zijn Kuijken en LPB een begrip in de oude muziek met tientallen albums op hun palmares – Italiaanse en Franse barok, Haydn, Mozart en uiteraard planken vol Bach. Het ensemble heeft geen vaste orkestleden, de opstelling wisselt per project.

Kuijken heeft met Leonhardt en andere pioniers zoals Nikolaus Harnoncourt en Frans Brüggen een grote rol gespeeld in het herontdekken van oorspronkelijke speeltechnieken op historische instrumenten. In de jaren zestig was hij de eerste barokviolist die het instrument zonder schouder- of kinsteun bespeelde. ‘Toen ik daarmee begon, werd ik door alle vioolcollega’s als een soort Belgenmop beschouwd.’

Schoudercello

In 2003 liet Kuijken een violoncello da spalla nabouwen, een schoudercello kleiner dan een gewone cello die met een band om de nek wordt bespeeld. Bij het jubileumconcert in het Concertgebouw zal hij de schoudercello laten horen. Voor Kuijken staat het buiten kijf dat Bach zijn beroemde cellosuites voor dit instrument schreef.

‘Het woord violoncello is pas ontstaan rond 1660-70 in Italië, en dat wilde echt wat zeggen. Je gaat geen woord uitvinden als het geen betrekking heeft op iets nieuws.’ Hij legt uit dat de violoncello niet verward moet worden met de violone, een verzamelwoord voor lage strijkinstrumenten die vaak de baspartij spelen. ‘In 1756 schrijft Leopold Mozart (de vader van, red.): ‘maar tegenwoordig wordt zelfs de cello tussen de benen gespeeld’. Dan wil dat zeggen: vroeger niet.’

Kuijken geeft ook de voorkeur aan Bach-koorwerken zonder koor. In 1981 stelde dirigent Joshua Rifkin dat Bach in Leipzig nooit een koor heeft gehad en dus de koorpartijen in, bijvoorbeeld, de Matthäus-Passion, door de solisten werden gezongen. Kuijken stond in eerste instantie sceptisch tegenover deze niet onomstreden theorie.

Matthäus-Passion

‘Ik heb er ongeveer vijftien jaar over gedaan om toch in te zien dat het klopt. Het is waterdicht. In al de handschriften zie je nooit een stapeltje sopraanpartijen of een stapeltje altpartijen. Het is altijd opnieuw: één sopraanpartij, één altpartij. Een solistische bezetting is veel levendiger en transparanter. Sommigen beweren dat je hiermee dan amateurkoren zogenaamd zou schofferen. Dat vind ik geen argument. Het is geweldig dat mensen elke donderdagavond gaan repeteren om die ene Matthäus te zingen en dat ze er ongelooflijk veel aan hebben. Laat ze dat in godsnaam blijven doen.’

In december is er nog een jubileumuitvoering in het Concertgebouw, Mozarts opera Così fan tutte, eveneens in de onafhankelijke serie Barok Vocaal. Het wordt noodgedwongen een semi-geënsceneerde kamermuziekversie, want de Vlaamse overheid subsidieert het ensemble sinds 2017 niet meer. Dochter Marie Kuijken, die zal regisseren, heeft al 20 jaar onderzoek verricht naar 18de-eeuwse gestiek, declamatie en theaterkostuums.

De opera wordt in ieder geval ‘uitgevoerd met een regie die uitgaat van het stuk zelf en niet van de regisseur’, zegt Kuijken, die wars is van grote ego’s in zijn vak. ‘Als dirigent moet je niet denken: Hoe ga ik de Vijfde van Beethoven doen? Moet het nou anders dan van de anderen? Moet ik me profileren? Nee! Het enige wat je moet is Beethoven spelen. Dus wacht geduldig af totdat het stuk uit het papier naar jou toe komt. Wij moeten niet proberen er iets nieuws in te leggen, maar eruit halen wat erin zit. Anders is het ijdeltuiterij.’