‘In mijn aandacht voor hazelwormen zit wel een flink brok socialisme’

Koos van Zomeren Beeld Frank Ruiter

Hetzelfde rondje of nieuw terrein?

‘Ik sta elke dag om 6 uur op, en van 8 tot 10 wandel ik met de hond. Op maandag en dinsdag maak ik meestal dezelfde wandeling, een eindje de Veluwe op, soms rechtsom, soms linksom. Er zitten kleine variaties in. Gewoontevorming vind ik fascinerend, ook bij dieren trouwens.

‘In mijn werkweken van vroeger gaf ik mezelf op woensdag vrij. Dan maakte ik vaak een tocht van een dag. Eerst ergens met de trein naartoe, daarna vier, vijf uur lopen. Dat doe ik niet meer. Ik ben 76 – ik ga het niet nog een keer zeggen – en de genade van de oude dag is dat je geen zin meer hebt in de dingen die je niet meer kunt.

‘Hoewel, als mijn vrouw Iris en ik in de bergen zijn lopen we ongemerkt toch nog tochten van een uur of vier, vijf. Wij zijn geen mensen die een mooi plekje opzoeken en daar gaan zitten genieten van het uitzicht. Dat hou ik tien minuten vol. Als je stilzit, ga je automatisch de lucht observeren. Al lopende kom je dingen tegen. Als je plantjes wilt zien, moet je lopen. Die plantjes staan stil, ze staan op jou te wachten als het ware. Maar goed, ik heb ook weleens geschreven: als je je hele leven op het balkon blijft zitten, komt waarschijnlijk alles langs.’

Met of zonder hond lopen?

‘Met de hond. Vanwege de sfeer van zwijgende kameraadschap. In 2015 is mijn borderterriër Stanley verongelukt in de Alpen en zat ik een paar maanden zonder. Toen heb ik op mijn wandelingen eigenlijk niks ingeleverd. Zelfs het domme rondje ’s avonds in de buurt deed ik nog, uit gewoonte.

‘Drie zomers lang heb ik bijgehouden wat ik aan hazelwormen tegenkwam tijdens mijn dagelijkse wandelingen met de hond. Met die sporadische waarnemingen wilde ik mijn wandelingen met de hond productief maken. Alles wat interessant wordt voor mij, wordt interessant omdat ik erover kan schrijven, op den duur.’

Erover schrijven of erover praten? (1)

‘Ik vind schrijven leuker. Praten laat bij mij vaak een enorm spoor van onrust achter. Schrijven geeft rust, vanwege de controle die je hebt over hoe je jezelf uit.

‘Ik heb met schrijven veel geduld, met lezen ook, met alle andere dingen niet. Ik schrijf wat, en dan denk ik drie dagen later tijdens een wandeling met de hond opeens: o ja, in die en die zin had ik dát woord moeten gebruiken, wat jammer dat ik dat niet gedaan heb. Ik heb een schrijfmachine, geen laptop met tekstverwerker, dus ik moet altijd kiezen: ga ik dat hele stukje overschrijven of laat ik het zo? Meestal schrijf ik de pagina over, soms zelfs een heel hoofdstuk.’

Idealistisch of pragmatisch?

‘Met beide instellingen kun je zowel de goede als de verkeerde kant op. Bij idealen gaat het erom: welke idealen, hoe draag je ze uit, hoe relateer je ze aan andere mensen? Ik vind het wel wat hebben als mensen goed formuleren waarom ze terugkomen op standpunten die ze eerder hebben ingenomen. Ik heb dat zelf ook gedaan natuurlijk, toen ik als een van de oprichters van de voorloper van de SP brak met die partij. Ik ben uit de SP gekomen met een diep wantrouwen tegen ideologieën.

‘Schrijven over de natuur is destijds in de plaats van die SP gekomen. Met politiek en sociaal wilde ik helemaal niets meer te maken hebben, ik wilde mijn aandacht richten op iets waar ik lol in had. Ik had er geen activistische bedoelingen mee. In mijn aandacht voor hazelwormen zit wel een flink brok socialisme, aandacht voor de vertrapten, hè. Het boek begint met een stuk over pissebedden, en mijn allerlaatste bijdrage aan NRC ging over mestkevers. Naast alle leuke en spannende dieren die er zijn, kijk ik graag naar dieren die door een ander niet worden opgemerkt.’

Een wolf of een hazelworm spotten?

Denkt na. ‘Een wolf tegenkomen zou spectaculairder zijn, maar ik weet niet hoe die op mijn hond gaat reageren. Voor mijzelf is een wolf niet zo gevaarlijk als de Schotse hooglander die vanmorgen achter mij aan kwam.

‘In 1979 schreef ik een stuk met ecoloog Harm van der Veen, die pleitte voor wolven op de Veluwe. Zelf denk ik: stel je voor dat je wolf bent en dat je hier in Nederland moet leven, dat lijkt mij verschrikkelijk. Ik zie de wolf ook niet als een kroon op de Nederlandse natuur. De aanwezigheid van de wolf zegt betrekkelijk weinig over de kwaliteit van onze natuur, terwijl het door wolvenvrienden wel zo gepresenteerd wordt.

‘Het allerbelangrijkst is dat de wolf hier op eigen kracht is gekomen; er zijn geen wolven uit Siberië gehaald en hier uitgezet. Dan heb je gewoon te accepteren dat het beest er is en onder bescherming van de wet valt.

‘De hetze die tegen de wolf gevoerd wordt, is werkelijk verbijsterend. Antivaxers, Poetin-vrienden en stikstofontkenners komen als één front op je af. Nou, dan word je vanzelf een wolvenvriend. Er is een brede beweging in Nederland van mensen die zich niet gewaardeerd voelen, die lijken te denken: die wolf krijgt wel aandacht en ik niet. Via die wolf wordt een breder ongenoegen geuit, dat is mij volstrekt duidelijk.’

Erover schrijven of erover praten? (2)

‘Behalve de genietingen die ik mezelf gepermitteerd heb, beschrijf ik in mijn werk ook dat er al veertig jaar dezelfde problemen bestaan. Met water, met de kwaliteit van de lucht, met stikstof. Die problemen werden de afgelopen decennia aangepakt vanuit het belang van de boeren, nooit vanuit het belang van de natuur.

‘Natuur is een containerbegrip geworden, net als ‘Europa’ of ‘Brussel’. Het staat voor alles wat lastig is. De verdienste van dat boek...’, knikt naar Heel de natuur op tafel, ‘...vind ik dat het over tastbare, voor iedereen observeerbare fenomenen gaat. Het begrip natuur moet worden ingevuld met het leven dat zich daar afspeelt.’

Trots of boos op de boer?

‘Bij mij is het laatste jaar veel sympathie voor boeren verloren gegaan. De boeren zelf zouden hun boosheid op iets anders moeten richten. Ze denken dat hun vijanden bij GroenLinks en D66 zitten, maar met name de VVD en het CDA zijn jarenlang bezig geweest met het asfalteren van een doodlopende weg.

‘Ik heb met verbijstering gekeken naar de persconferentie van Johan Remkes over zijn rapport. Remkes was geschrokken van de ‘oprechte wanhoop’ in de ogen van boeren die hij gesproken had. Hij weet kennelijk het onderscheid tussen geveinsde en oprechte wanhoop, dus laten we ervan uitgaan dat het echt oprechte wanhoop was.

‘Ik ben er cynisch over. Wat hebben klimaatactivisten of de toeslagenouders nodig, tractoren of oprechte wanhoop in hun ogen? Als de regering iedereen gaat helpen bij wie oprechte wanhoop in de ogen wordt geconstateerd, dan leven we morgen in het paradijs. Als Remkes goed had gekeken, dan had hij ook dollartekens in de ogen van sommige boeren gezien. En wij gaan nu allemaal betalen.

‘De onderliggende boodschap was dat terreur werkt. Daar zullen heel wat fascisten in kringen van – let wel, ik zeg ‘in kringen van’ – Wilders en Baudet met belangstelling kennis van nemen.’

Teruglezen of onthouden?

‘In Alle vogels citeer ik Darwin – ik parafraseer nu even, anders moet ik naar mijn werkkamer – een van de mooiste menselijke eigenschappen is de aanleg om ergens aandacht aan te besteden, dingen grondig op je in te laten werken. En daar dan over communiceren met andere mensen.

‘Ik observeerde eens hoe rivierprikken bezig waren een mooi bedje te maken in een beek om hun eitjes in te leggen. Dat deden ze onder een bruggetje, ik zag hoe die vissen er stenen bij versleepten. Het is een van de allermooiste dingen die ik heb meegemaakt.

‘Bij de presentatie van het boek las ik mijn tekst over die rivierprikken voor, en realiseerde ik me: ik herinner me wat ik geschreven heb, maar de gebeurtenis zelf eigenlijk nauwelijks. Ik weet waar het was, met wie het was, maar verder heb ik gezien wat ik geschreven heb. Daar gaat dus wel iets verloren, in dat proces.’ Spottend lachje: ‘Dat is mijn gift aan de menselijkheid. Je levert misschien wat in op het genieten van het moment, hoewel ik me er altijd van bewust was dat ik nú goed moest kijken, want straks zou ik erover schrijven.

‘Over die rivierprikken schreef ik dat het primitieve vissen zijn. Het woord primitief heeft in onze taal een negatieve klank, maar primitief is eigenlijk bewonderenswaardig. Als je primitief bent ben je al heel lang aanwezig, dan heb je al heel lang bewezen dat je er mag zijn. ‘Rivierprikken doen al honderden miljoenen jaren wat wij ze hebben zien doen – alleen waren er in het begin natuurlijk nog geen bruggetjes’, zo heb ik het beschreven. Dat zinnetje achter het gedachtenstreepje is voor mij Van Zomeren: een kleine waarneming in het perspectief plaatsen van het verstrijken van de tijd.’

Koos van Zomeren: Heel de natuur (behalve vogels). De Arbeiderspers; 1080 pagina’s; € 59,99.