In midlifecrisisfilm Druk krijgt Mads Mikkelsen de kans om te schitteren ★★★☆☆

Mads Mikkelsen als Martin in Druk.

Volgens een theorie van een Noorse psychiater is de mens geboren met een half promille alcohol te weinig in het bloed. Je zou pas optimaal presteren als je dat tekort gedurende de dag blijft aanvullen. Dan ben je relaxter, evenwichtiger en heb je meer lef.

Typisch zo’n weetje dat een vriend tijdens een etentje kan opdissen. Maar op dat moment zíé je in Druk iets gebeuren, ergens in de uitgebluste blik van Martin, een leraar die al zo lang niets voelt dat hij is vergeten wat voelen is. De volgende dag heeft hij een flaconnetje in zijn schooltas.

Druk, de Oscarwinnende film van de Deense regisseur Thomas Vinterberg (Festen, Jagten) is feitelijk gebaseerd op een gimmick. Wat als vier vrienden van rond de 40 besluiten die theorie van de psychiater in praktijk te brengen? Middelbareschoolleraren die, zoals Hemingway, besluiten alleen te drinken tíjdens werktijd?

Dat kan natuurlijk maar één kant opgaan, en dat gaat het ook in Druk. Eerst loopt alles plots wonderlijk op rolletjes; de scherpe randjes gaan overal af, zo benadrukt ook het camerawerk. De mannen worden een bruisende versie van zichzelf. Het is precies zoals een alcoholdrinker zichzelf ziet na twee wijntjes, waarna die uiteraard denkt dat een derde alles nóg beter zal maken, en een vierde, en vervolgens wakker wordt gemaakt door de buurkinderen, omdat hij zijn roes ligt uit te slapen op hun stoep.

Vinterberg wil iets met die ingewikkelde grens tussen blije roes en controleverlies na drankgebruik. Hij onderstreept hoe alcohol geaccepteerd is in onze maatschappij, van dronken wereldleiders tot feestende pubers, zonder er iets over te beweren. Uiteindelijk komt hij tot een ‘geniet, maar drink met mate’-moraal, die toch teleurstellend is. Een andere keuze had Vinterberg moreel waarschijnlijk niet kunnen maken, maar Druk doet steeds verlangen naar iets wilders, iets tegendraads.

Daarom is het beter om Druk niet te bekijken als een film over dat rare experiment, maar als een verhaal over mannen die zich met het leven even geen raad weten en levensgeluk zoeken op plekken waar dat niet te vinden is. Een midlifecrisisfilm is het, stukken minder kolderiek dan de premisse doet vermoeden.

De acteurs zijn zonder uitzondering sterk, maar niet alle personages komen even goed uit de verf. Vooral Mads Mikkelsen, die eerder met Vinterberg Jagten maakte, krijgt de kans om te schitteren. Hij maakt zijn personage Martin op elk moment geloofwaardig: als hij uitgedoofd aan de eettafel zit, als hij licht aangeschoten is of strontlam tegen een deurpost loopt. Vinterberg maakt optimaal gebruik van Mikkelsens scholing als danser in de fenomenale, opgewekte eindscène, een scène die gaat over hervonden levenslust, niet over alle drank die in de film vloeit.

Druk Komisch drama ★★★☆☆ Regie Thomas Vinterberg. Met Mads Mikkelsen, Magnus Millang, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe. 116 min., in 62 zalen.