In Men is alles op beklemmende wijze met mannelijk kwaad verbonden ★★★★☆

Jessie Buckley in Men.

Harpers vriend James springt zijn dood tegemoet, in de dromerig gestileerde openingsscène van Alex Garlands folkhorrorfilm Men. Ze staart in trance uit het raam van hun appartement in Londen, buiten valt zijn lichaam in slow motion voorbij. Op de soundtrack tokkelt Lesley Duncans Love Song: ‘And now it’s really up to you.’

Harper, weer een geweldige, allesbehalve veilige rol van de Ierse actrice Jessie Buckley (The Lost Daughter), parkeert enige tijd na het drama bij een bijna vijf eeuwen oud landhuis op het Engelse platteland. Een poging het leven weer op te pakken: eerst maar eens aarden in de natuur. Eenvoudig is dat niet, in Men.

De man die haar door het huis leidt, met zijn geprononceerde gebit en slechte grappen over de appelboom in de achtertuin vol verboden vruchten, is een voorbode voor álle mannen op haar pad verschijnen. Van de bemoeizuchtige dominee in het lokale kerkje tot een jochie met een Marilyn Monroe-masker en van een naakte kale griezel in het bos tot de volledige klandizie van de buurtkroeg: ze zijn op hun best ongepast, opdringerig of beledigend, vaker ronduit manipulatief, gevaarlijk of gewelddadig. En ze worden allemaal gespeeld door dezelfde acteur, Rory Kinnear. Het patriarchaat als veredelde horrorsekte.

Men doet in die zin denken aan de horroruitvoering van Charlie Kaufmans poppenanimatiefilm Anomalisa, waarin de depressieve hoofdpersoon in iedereen die hij tegenkomt hetzelfde gezicht herkent. En aan een mengsel van Straw Dogs, The Wicker Man en Cronenbergiaanse mutatiegruwelen niet te vergeten.

De Engelse regisseur en scenarist Alex Garland bewijst zich daarmee na twee ideeënrijke sciencefictionfilms (over artificiële intelligentie, Ex Machina, en het Stalker-achtige Annihilation) nu ook als begenadigd horrorfilmer. Hij tuigt een gesloten wereld op waarin alles op beklemmende wijze met het centrale thema van mannelijk kwaad wordt verbonden, terwijl hij tegelijkertijd benadrukt dat we kijken via een subjectieve, getraumatiseerde blik.

De natuur en alles wat daar krioelt en parasiteert, de dwingelandij van eeuwen aan religieus gezag, lange donkere echoënde tunnels, paardenbloempluis dat als een soort ejaculatie door de lucht wordt geblazen: echt álles lijkt erop uit om Harper iets aan te doen. Als de camera even afdwaalt naar een heldere sterrenhemel, suggereert Garland een nog groter, alomvattend kwaad.

Men is zo zwanger van betekenis en zo nadrukkelijk in z’n metaforen dat de film geregeld neigt naar (uitstekende) satire. Garland komt er mee weg, omdat hij zijn wereld tot in de kleinste uithoeken onder controle heeft. Overvoering van de kijker is zijn bedoeling, simpelweg omdat het hoofdpersonage ook wordt overvoerd. En dan moet de krankzinnige apotheose, met ideeën over traumaverwerking via wedergeboorte, nog komen.

Men Horror ★★★★☆ Regie Alex Garland Met Jessie Buckley, Rory Kinnear, Paapa Essiedu. 101 min., in 67 zalen.