In Mascotte ontbreekt het aan evenwicht: Remy van Heugten houdt geen maat met het drama ★★☆☆☆

Mascotte

Tiener Jeremy maakt een opvallende entree in Mascotte. Het eerste wat je van hem ziet is een röntgenfoto van zijn misvormde, onvolgroeide gebit. Buiten beeld bespreekt de tandarts de situatie en de veranderingen die een betere gebitsprothese teweeg zal brengen. ‘Andere tanden, andere man.’

Was het maar zo simpel voor de 17-jarige Jeremy (debutant Liam Jeans), die in de nieuwe film van Remy van Heugten en scenarist Gustaaf Peek wordt geportretteerd als een jongen met allerlei conflicterende kanten. Jeremy wandelt graag met verstandelijk gehandicapten door de duinen – een vrijwilligersbaantje bij de met sluiting bedreigde zorginstelling waar zijn moeder Abbey (Maartje Remmers) werkt. Verderop in de film gaat hij tekeer tijdens illegale hooligangevechten. In beide situaties doet Jeremy zijn kunsttanden uit, een haast ritualistische handeling die in Mascotte net zo makkelijk rust als agressie kan uitdrukken.

Extreemrechtse internetvideo’s, ook daarmee doodt Jeremy de tijd. Meer dan genoeg materiaal, zou je zeggen, voor een intens drama over een jongen die het spoor bijster raakt tussen imago’s en zelfbeelden. Want dat is wat Mascotte wil zijn, met de relatie tussen Jeremy en de alleenstaande Abbey als broeierig zwaartepunt: hun verstandhouding lijkt door de afwezigheid van Jeremy’s vader volledig te zijn scheefgegroeid. Terwijl Jeremy niets van de man weten wil, blijft zijn 15-jarige zus Emine (Frederike van Oordt) koppig naar een kennismaking met hun vader verlangen.

Met die geërodeerde gezinsbanden sluit Mascotte aan bij Gluckauf (2015), het veelgeprezen speelfilmdebuut van Van Heugten en Peek, waarin ze de band tussen een jonge drugscrimineel en zijn uitgerangeerde vader centraal stelden. Mascotte, net als Gluckauf vastgelegd door cameraman Mark van Aller, getuigt wederom van een groot gevoel voor landschap: na de Limburgse heuvels nu een droefgeestig Haags niemandsland van nieuwbouwwijken, duinen en strandboulevards.

Erg jammer dat het Mascotte aan evenwicht ontbreekt. In hun poging om de versplintering van Jeremy’s realiteit te vangen, zijn Van Heugten en Peek flink doorgeschoten. Ze houden geen maat met het drama, en Jeremy’s wanhoopsdaden worden almaar ongeloofwaardiger. Daardoor komt hij steeds meer over als een scenario-constructie, al geeft Jeans hem nog enig reliëf met zijn peilende, geconcentreerde blik.

Mascotte had zich vaker mogen laten meevoeren door Jeremy’s zus Emine, die zich geregeld in een zelfgemaakt dierenpak hijst om mee te doen aan zogeheten furry conventions. Deze knuffel-subcultuur, hier vooral functionerend als contrast met Jeremy’s masculiene geweldswereld, biedt enkele glimpen van de subtiele coming-of-age-film die Mascotte óók had kunnen zijn.