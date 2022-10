In Mario + Rabbids: Sparks of Hope leert de loodgieter om hoeken heen schieten ★★★★☆

Super Mario drukt zijn snor in Sparks of Hope. Beeld Ubisoft

In de deeltjesfysica proberen natuurkundigen het bouwwerk van alle materie en straling in het universum te ontrafelen door atomen met de snelheid van het licht op elkaar te laten botsen. Zo ontdekken ze steeds nieuwe, kleinere elementaire deeltjes.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope is het higgsdeeltje van de gamewereld.

Het computerspel is ontstaan uit een botsing van Super Mario en Rabbids. De eerste is al sinds het midden van de jaren tachtig de bekendste gamefiguur uit Japan, de tweede een bende doldwaze konijnen die sinds hun debuut in een Franse game in 2006 van een bijrol uitgroeide tot een hoofdact. Net als als de minions uit Despicable Me (2010) zijn de Rabbids hun meester al lang voorbijgestreefd.

Er kleeft altijd een risico aan zo’n crossover, het verschijnsel waarbij figuren uit het ene computerspel in de wereld van een ander opduiken. De fans willen niet dat er aan hun helden wordt gemorreld. Zo was het internet begin deze maand te klein toen er een trailer verscheen van de komende tekenfilm Super Mario Bros. Movie. Daarin bracht ’s werelds bekendste loodgieter niet langer schrille nonsenspiepjes voort, maar blijkt hij in het smetteloze Engels van de Amerikaanse acteur Chris Pratt te praten.

Sparks of Hope borduurt voort op Kingdom Battle uit 2017, het eerste avontuur van Mario en de Rabbids, dat evenveel lof als verbazing oogstte. Wat had Ubisoft, de Franse uitgever achter de Rabbids-games, te zoeken in het Mushroom Kingdom, het koninkrijk waar de loodgieter al veertig jaar prinses Peach uit de klauwen van de kwaadaardige draak Bowser moet redden?

Luigi, prinses Peach en Super Mario (van links naar rechts) en hun dubbelgangers in Rabbid-uitvoering. Beeld Ubisoft

Levend schaakspel

Kingdom Battle bleek niet het klim- en klauteravontuur waar de Super Mario-reeks om bekend staat, maar een verbazingwekkend diep strategisch denkspel waarbij de speler steeds op een ander slagveld wordt gedropt en in drie beurten een clubje van tegenstanders moet verslaan.

Denk aan een soort levend schaakspel, waarbij je niet bij elke beurt één zet mag doen maar wel drie, en waarbij je ook de zetten van de opponent kunt uitzitten om daarna bikkelhard terug te slaan en triomfantelijk te zegevieren. Elk nieuw gevecht vergt het wikken en wegen van wapeninzet, positie en bijzondere vaardigheden. Soms vind je de vijand achter obstakels die je eerst moet neerhalen, met bijvoorbeeld granaten die om een hoekje kunnen vliegen.

Nieuw in Sparks of Hope zijn de stripachtige sterren, sparks, die je in het spel kunt winnen en die een tactisch voordeel opleveren of een ander hulpmiddel dat je kansen op het strijdtoneel vergroot.

Sparks of Hope biedt ook andere verbeteringen ten opzichte van Kingdom Battle. Zo staan je strijders niet langer als pionnen op een schaakbord aan een specifiek veld vastgenageld, maar kun je Mario, Luigi, prinses Peach en hun Rabbid-lookalikes binnen een groter afgebakend terrein vrijelijk opstellen. Dat geeft weer allerlei strategische voordelen: je kunt je uit de baan van een schot begeven of er juist in, om de vijand uit zijn dekking te lokken.

Verstokte volgelingen van Super Mario zullen hun hoofd schudden bij veel van de vrijheden die de Fransen zich hebben gepermitteerd met de Mario-formule. Rabbids-fans overigens ook: de konijnen zijn veel van hun anarchistische malligheid verloren: de humor is vaak braaf en plat.

Maar toch: dit is weer zo’n game die korte metten maakt met het ten onrechte ‘kinderlijke’ imago van Nintendo en de Switch-spelcomputers. Ja, oudere gamers zullen door een dunne en onbeduidende vertelling en een mierzoete suikerlaag heen moeten bijten. Maar achter deze zuurstokkleurige vermomming gaat een geweldige, strategische uitdaging schuil.

Het gevaar in Sparks of Hopekan bij een tegenaanval ook van boven komen, brandend en al. Beeld Ubisoft