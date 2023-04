In ‘Mafia Mamma’ moet een berg clichés over Italië en de maffia doorgaan voor humor ★★☆☆☆

Mafia Mamma

Haar studerende zoon is het huis uit en haar man heeft haar bedrogen. Reden genoeg voor de Amerikaanse Kristin (Toni Collette) om te vertrekken naar Italië. Ze heeft er bovendien iets te zoeken: haar Italiaanse grootvader is overleden en ze wordt genoemd in zijn testament. Dat opa een maffiabaas was, ontdekt Kristin pas bij aankomst.

Het leek de scenarioschrijvers van Mafia Mamma lollig om de brave moeder Kristin te laten integreren in een crimineel milieu. Dat had misschien goed kunnen uitpakken, als iemand langer dan drie seconden had nagedacht over de grappen. In plaats daarvan moet een berg clichés over Italië en de maffia – plus een dosis grof geweld – doorgaan voor humor. Een halfbakken feministische boodschap (criminaliteit is prima als er vrouwen aan de top staan?) maakt het geheel alleen maar ongemakkelijker. Hoezeer Collette, een prima komisch actrice, ook haar best doet in de hoofdrol.