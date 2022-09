In Machine in Concert klinkt uit een agrarische oppotmachine percussie ★★★☆☆

Nora Fischer voor de omgebouwde oppotmachine. Beeld Liz Olyslager

Bandlid Rik Elstgeest legt het voorafgaand aan het theatrale concert van Touki Delphine allemaal uit. Hij en medebandlid Bo Koek komen uit een tuindersstreek. In de jaren negentig werkten ze als jonge jongens vaak in de kassen. Daar stonden ze achter agrarische oppotmachines. Dat zijn apparaten die potjes vullen met aarde en daarin een gat maken, waarna een mens er in een stekje in plant. Deze effectieve samenwerking tussen mens en machine leverde toen tweeduizend geplante stekjes per uur op.

Die succesvolle combinatie van mens en machine willen ze nu voortzetten. Niet in een kas, maar in een theater. Met hun muziektheatergroep Touki Delphine maakt het tweetal, in diverse samenstellingen, al sinds 2004 muzikale performances. Bijna altijd spelen daarin techniek en (het geluid van) machines een centrale rol. Ook nu weer.

Ze schaften een klassieke oppotmachine aan: de Javo Standard 2.0. Deze hebben ze centraal op het podium geplaatst en geprogrammeerd, zodat hij dienst kan doen als een volwaardige percussiemachine. De Javo puft en klikt en ratelt wat af tijdens het concert. Touki Delphine speelt mee en brengt zo een gevarieerde mix van schokkerige jazz, spacepop en metaalachtige synths ten gehore.

Heel filosofisch of diepgravend wordt het niet. Machine in concert, zoals de performance heet, moet het hebben van de klinkende contrasten. Kille, machinale geluiden (de ene keer afkomstig van de machine, de andere keer uit een klarinet) worden afgewisseld met de warme klanken van Colombiaanse cumbia, een muziekstijl, waarop veel nummers zijn geïnspireerd.

Machine in concert van Touki Delphine. Beeld Liz Olyslager

Touki (naast Elstgeest en Koek ook Chris Doyle en John van Oostrum) is deze keer aangevuld met Joachim Badenhorst en Nora Fischer, die beiden een keur aan instrumenten bespelen en ook zingen. Alle muzikanten zijn gekleed in roestbruine outfits, die matchen met de kleur van de Javo. Iedereen en ieder ding op het podium is gelijkwaardig. De Javo krijgt ook allerlei menselijke trekjes toegedicht. Mooi, hoe Fischer halverwege het concert, Fischer een prachtige elegie zingt voor een stervende machine. Rust in piece.

Machine in concert Theater ★★★☆☆ Door Touki Delphine, met Joachim Badenhorst, Chris Doyle, Rik Elstgeest, Nora Fischer en Bo Koek 7/9, De Sloot, Amsterdam. Daar t/m 10/9.

Machine in concert van Touki Delphine Beeld Liz Olyslager

Machine in concert van Touki Delphine Beeld Liz Olyslager

Machine in concert van Touki Delphine Beeld Liz Olyslager