In ‘Love Village’ zoeken oudere Japanners écht naar liefde; ontwapenend ongescript

Het is weer datingshowhoogseizoen. De boeren voor het dertiende seizoen Boer Zoekt Vrouw zijn bekend, B&B Vol Liefde levert al na drie afleveringen genoeg gespreksonderwerpen om de helft van alle Nederlandse podcasts en praatprogramma’s te voorzien, First Dates heeft na een vip-spin-off nu ook een juniorvariant – First Dates Teens, omdat je met daten voor een camera niet vroeg genoeg kunt beginnen.

Uit de 730 mensen die elkaar via First Dates ontmoetten, bleken in 2020 5 koppels te zijn ontstaan. Een romantische slagingskans van 1,3 procent. Vermoedelijk ontmoet je op een tankstation statistisch gezien sneller de liefde van je leven.

Datingshows werken niet omdat ze precies dat zijn: datingshows. Performatieve settings die alleen voor de kijker draaien om een zoektocht naar liefde, maar vanuit productie-oogpunt vooral om het maken van geinige tv. Deelnemers worden gecast op hoe flamboyant ze zijn en vervolgens opgejut zich zo belachelijk mogelijk te gedragen. Als ze dat niet al uit zichzelf doen, in de hoop op instant-BN’erschap of een carrière als influencer.

Uitzondering op deze regel is de nieuwe Japanse Netflix-serie Love Village. Deze datingshow is een reactie op de vergrijzende Japanse samenleving, waarin steeds meer mensen vrijgezel blijven – alle deelnemers zijn ouder dan 35, de voice-over herhaalt alsmaar dat dit ‘hun laatste kans op liefde’ is.

Voor de deelnemers is ‘Love Village’ de ‘laatste kans op liefde’. Beeld Netflix

Enerzijds is Love Village precies zo onnavolgbaar als je verwacht van een Japanse datingshow. De deelnemers wonen niet alleen samen – ze moeten het oude paviljoen ook gezamenlijk opknappen. Eten wordt beperkt aangeleverd – de deelnemers verbouwen het grootste deel zelf in een moestuin. Elke aflevering wordt live becommentarieerd door twee talkshowhosts, die om de zoveel minuten de slappe lach krijgen of uitbarsten in gesnik. De soundtrack bestaat uit oude nummers van de Backstreet Boys.

Intussen is Love Village ontwapenend ongescript. Een 60-jarige kinderboekenschrijver zoekt iemand die haar luier zal verschonen als ze oud is. ‘Ik ben door allebei mijn echtgenoten bedrogen, ik geloof niet meer in romantiek.’ Een 45-jarige therapeut wil het liefst een vriend tot wie ze zich aangetrokken voelt. ‘Anders heb je zo snel geen seks meer.’ Als de deelnemers elkaar vragen naar hun opwindendste seksuele ervaring, zegt een 39-jarige caissière dat ze het liefst iemand die ze leuk vindt aankijkt terwijl hij klaarkomt. De kinderboekenschrijver herinnert zich de eerste keer na haar verloving – eindelijk geen stress meer over zwangerschap.

Deelnemers aan Temptation Island, Love Island, of om het even welke combinatie van strandsetting en hormonaal opgevoerde twintigers hadden deze vraag aangegrepen om zichzelf te profileren als bovengemiddeld sexy en losbandig. De Love Village-deelnemers willen vooral eerlijk zijn: ze zijn hier om serieus te onderzoeken of ze met iemand samen kunnen zijn. Een 45-jarige chef verliest zijn interesse in een deelnemer als zij niet handig met geld om blijkt te gaan. Echt hilarisch wordt het nooit in Love Village. Juist daarom is het misschien wel de enige echte datingshow die momenteel te zien is.