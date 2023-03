In Limburgse loofbossen vinden koperwieken brandstof voor de trek naar het noorden

Koperwiek Beeld Margot Holtman

In de bossen bij Gulpen, Zuid-Limburg, doen niet alleen de baltsende spechten zich gelden (zie de aflevering van vorige week), maar ook de koperwieken. Met tientallen, honderden tegelijk. In groepen verplaatsen ze zich door het bos. Een feestelijk sfeertje: overal klinkt het zjieh-zjieh van de koperwieken, naast de voorjaarszang van de plaatselijke broedvogels. ‘Ze zijn hier ieder jaar in maart, tot in april’, vertelt Ruud Foppen van Sovon Vogelonderzoek, die hier zelf dan ook bijna wekelijks is. ‘Vorige week telde ik er rond de 300.’ Doortrekkers zijn het, in april vliegen ze door naar hun broedgebieden in Fennoscandinavië. Zo raakt het staartje van de winter het begin van de lente.

De koperwieken zijn hier om een specifieke reden: de besjes van de klimop. Die zijn nu rijp. Om de zoveel tijd zien we groepjes koperwieken opvliegen om zich te verplaatsen naar een volgende klimop, of naar een volgende plek met afgevallen besjes. ‘Brandstof voor hun vertrek naar het Noorden.’ En deze bossen zijn wat dat betreft het walhalla: overal groeit klimop, vooral rond de stammen van eiken en essen.

Over klimop bestaan nogal wat misverstanden. De klimplant zou bomen verzwakken of zelfs verstikken, waardoor die eerder zouden omvallen. Vandaar dat gemeenten en zelfs natuurbeheerders klimop vaak uit bomen verwijderen. Daartoe wordt de rank op stamhoogte domweg afgezaagd. ‘Een slechte zaak’, vindt Ruud Foppen. Want het is in grote lijnen een onzinverhaal, dat van de klimop. De klimop leeft al sinds de ijstijd zonder problemen samen met loofbomen. Het is ook geen parasiet, maar heeft zijn wortels in de grond en is slechts gehecht aan de buitenste laag van de stam. De boom wordt er niet door verzwakt, en waait ook niet eerder om bij wind, want bomen passen hun constructie en wortelstelsel aan. De klimop is ook nog eens een waardevolle plant, in ecologische zin. De bloemen verschijnen in het najaar, het is de laatste plant waar bijen en andere insecten tot in november nog nectar kunnen halen. En nu, in het vroege voorjaar dus, zijn de rijpe bessen een voedselbron voor veel vogels. De klimop biedt bovendien volop nestgelegenheid.

Spijtig dus dat ook hier, bij de bomen pal aan het pad, de ranken van de klimop zijn doorgezaagd. Ongetwijfeld ingegeven door de angst van de bosbeheerder om aansprakelijk te worden gesteld in het geval een wandelaar een boom of tak op zijn kop krijgt. ‘Maar hoe groot is die kans’, zegt Foppen. ‘Bijna nihil toch?’ Nu ja, gelukkig groeit in de rest van het bos nog voldoende klimop.

De koperwiek dus. Een vogel waarvan je zou kunnen denken dat hij er echt bij hoort. Maar de koperwiek is geen broedvogel in Nederland. Wel wordt hij volop gezien tijdens de najaarstrek naar het zuiden. En ook wel als overwinteraar, vooral in het oosten en zuiden van het land. Hij leeft in de winter voornamelijk van besdragende struiken. Nederland ligt aan de noordrand van het overwinteringsgebied van de koperwiek. In het vroege voorjaar verzamelen zich ook koperwieken op sommige plekken voor een tussenstop. Hier dus, en wel nu. Mooie taferelen. Dan weer een uitbundig geroep in groepsverband, en heel soms valt het plotseling stil, dan weten we: er is een roofvogel in de buurt.

We bewonderen ze nog maar even, deze fraaie lijsterachtigen, met die roestrode flanken en ondervleugels. Over een paar weken zijn ze weer weg, naar de Scandinavische (naald)bossen, om te broeden. Je zou bijna zeggen: probeer het toch eens hier.