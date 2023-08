In ‘Les amandiers’ kan elke acteur schitteren, zoals het hoort in een film over jonge podiumbestormers ★★★★☆

‘Les amandiers’.

Veertig hoopvolle studenten blijven over na de eerste selectieronde van de toneelacademie aan het Théâtre des Amandiers in Nanterre, Parijs. Van die veertig zullen er uiteindelijk twaalf worden aangenomen. Natuurlijk zijn de uitverkorenen euforisch. Hun school behoort tot de beste van Frankrijk, dus zij gaan het vrijwel zeker maken als acteurs — als ze hun opleiding weten af te ronden.

Over de auteur Pauline Kleijer schrijft sinds 1999 voor de Volkskrant over film.

De Italiaans-Franse actrice en filmmaakster Valeria Bruni Tedeschi studeerde zelf aan het Théâtre des Amandiers, in de tijd dat de befaamde toneel- en filmregisseur Patrice Chéreau er directeur was. Haar herinneringen aan die periode vormen de basis van Les amandiers. Het scenario is niet autobiografisch, maar ook niet volledig verzonnen: hoewel de meeste personages fictief zijn, voert de film ook de inmiddels overleden Chéreau en schoolleider Pierre Romans op, onder hun echte namen.

De getalenteerde studente Stella (Nadia Tereszkiewicz) lijkt intussen verdacht veel op de jonge Bruni Tedeschi. Stella, opgegroeid in een enorm landhuis met een butler, wordt verliefd op de aan depressies lijdende Étienne (Sofiane Bennacer), die zijn drugsverslaving al gauw niet meer probeert te verhullen. In het groepje van twaalf eerstejaars is druggebruik niet opmerkelijk en lang niet de enige zorg.

Behalve een levendig groepsportret is Les amandiers een ode aan het acteervak en zijn leermeesters. Lange, aanstekelijke scènes belichten de werkwijze van de charismatische Romans (Mischa Lescot), in 1991 gestorven aan een overdosis, en Chéreau (Louis Garrel), een perfectionistische, zorgzame tiran.

De film maakt deel uit van een golfje Franse films die in de jaren tachtig spelen, maar anders dan bijvoorbeeld Été 85 (François Ozon, 2020) of Les passagers de la nuit (Mikhaël Hers, 2022) is er weinig ruimte voor nostalgie. Niet de kleding of de decors, maar de voortdurende dreiging van aids en de opkomst van heroïne als drug du jour plaatsen het verhaal duidelijk in de tijd.

Toch wordt Les amandiers nooit zwaar op de hand. Als actrice staat Bruni Tedeschi erom bekend dat ze komedie en drama als geen ander weet te combineren; net zo gemakkelijk vindt ze als regisseur een balans tussen ellende en luchtige humor. Maar ook tussen dynamisch ensemblespel en rustige, intieme scènes, waarbij iedere acteur kans krijgt te schitteren — zoals het hoort in een film over jonge podiumbestormers. Les amandiers zet, in de geest van Chéreau, een nieuwe generatie talent op de kaart.