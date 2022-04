‘In Landscapers zet Olivia Colman wederom een fascinerend personage neer’

Olivia Colman en David Thewlis in de HBO-serie Landscapers.

Dag Mark, wat is dé serie van deze week?

‘Dat is wat mij betreft de dramaserie Dirty Lines, de tweede Netflixserie van Nederlandse makelij. Eerder verscheen de Nederlandse serie Ares op Netflix, waarin Amsterdam op een vrij clichématige manier, vanuit het perspectief van de toerist, aan de kijker wordt gepresenteerd. Dirty Lines is van een heel andere orde. Daarom ben ik ook zo benieuwd: zal deze serie op internationaal niveau aanslaan?

‘Dirty Lines speelt zich af in het Amsterdam van de jaren tachtig en draait om de opkomst en ondergang van de sekslijn. Destijds bestonden een aantal lijnen die je kon bellen voor de tijd of het weer, en later ook om een mop te horen, De Geinlijn. Een aantal slimme ondernemers dacht: waarom nemen we geen seksverhalen op, die anoniem vanuit huis beluisterd kunnen worden? De eerste generatie sekslijnondernemers werd schathemelrijk.

‘In de serie volgen we de broers Frank en Ramon, die in deze industrie stappen. Een belangrijke rol is weggelegd voor Joy Delima, die psychologiestudent Marly speelt en tekstjes schrijft en inspreekt voor de sekslijn. Zij is ook de alwetende verteller en blikt terug op haar jonge jaren in Amsterdam. Marly weet dus hoe het verhaal afloopt, wat er goed ging en wat mislukte. Hoewel we Delima al kennen als getalenteerde actrice, vind ik dit toch wel een doorbraakrol. Samen met Minne Koole en Chris Peters, die de twee broers spelen, draagt ze de serie.

‘Een mooi onderliggend thema is de ontwikkeling van technologie. Als kijker weet je: het succes van de sekslijn is van korte duur. Ook fijn om even te noemen: de serie bestaat uit zes afleveringen, prima om in een weekend te bingen dus.’

Dan wilde je het nog hebben over Landscapers, te zien op HBO Max.

‘Klopt, die serie kan ik het beste bestempelen als een combinatie van true crime en drama. Landscapers is gebaseerd op een waargebeurd verhaal: een Brits stel wordt vermoord en begraven in hun eigen achtertuin. Jaren later wordt hun dochter verdacht van de moord samen met haar man en voor het Britse hooggerechtshof gesleept.

‘Dat tweetal worden gespeeld door Olivia Colman en David Thewlis, een A-koppel onder acteurs. Ik vind Colman de beste actrice van dit moment; in welke film of serie ze ook speelt, ik wil het meteen zien. Ook in Landscapers zet ze als de excentrieke Susan Edwards een fascinerend personage neer dat verslaafd is aan de wereld van Hollywood, met name film noir, en veel te veel geld uitgeeft aan bijvoorbeeld filmposters.

‘De vertelvorm is bijzonder, omdat je als kijker het gevoel krijgt dat gebeurtenissen vanuit het hoofd van de excentrieke filmfanaat Susan worden beschreven; weinig realistisch en soms ook in een specifieke filmstijl, alsof zij haar eigen leven als een filmverhaal ziet.

‘Maker Ed Sinclair voegt daar vervolgens een sterk visueel element aan toe, door scènes in zwart-wit te filmen of de camera achteruit te laten gaan zodat decorstukken te zien zijn. Dat klinkt als een kunstgreep, maar werkt juist heel goed, omdat het aansluit bij Susans gemoedstoestand; zij leeft in die onthechte filmwereld.’

Tot slot: heb je een laatste kijktip?

‘Vorige week kwam bij Apple TV Plus de negende en laatste aflevering van Severance online, een dystopische serie die ik al eens eerder noemde. In het kort: Severance gaat over mensen die bij een techbedrijf werken, Lumon Industries, en een chip ingeplant krijgen. Daardoor ontstaan twee persoonlijkheden en weten ze binnen de muren van het bedrijf niet wie ze zijn buiten kantoortijd, en andersom.

‘De laatste aflevering was een nail biter. Ik ga natuurlijk niets verklappen, maar ik kan wel zeggen dat er inmiddels een tweede seizoen is aangekondigd. Dan weet je al dat er veel losse eindjes overblijven, maar dat is bij deze serie niet erg. Ik kijk nu al uit naar het tweede seizoen.’