In La voix humaine slingert Barbara Hannigan van verdrietige berusting naar grimmigheid ★★★★☆

Barbara Hannigan dirigeert en soleert bij het jubilerende orkest Ludwig. Beeld Dimitri Hakke

Waar ooit onderzeeërs werden gefabriceerd, zit nu een broedplaats voor creatieve vernieuwers. De Onderzeebootloods is een evenementenlocatie in de Rotterdamse havenwijk Heijplaat. Vrijdagavond speelt hier het jubilerende orkest Ludwig; het bestaat tien jaar. Onder leiding van de Canadese sopraan Barbara Hannigan klinkt Metamorphosen van Richard Strauss en de Nederlandse première van La voix humaine van Francis Poulenc, waarin Hannigan ook de zangsolist is. Het is een intense ervaring.

Zacht huilen de cello’s aan het begin van Strauss’ stuk voor drieëntwintig strijkers. Hannigan lijkt op een tovenares, met krullerige bewegingen van haar vingers, polsen, onderarmen en ten slotte haar gehele armen, lang en pezig, beroert ze de dikke, klaagzangerige brij van stem over stem, laag over laag.

Poulencs La voix humaine is gebaseerd op de gelijknamige theatermonoloog van de Franse schrijver, cineast en ontwerper Jean Cocteau, met wie Poulenc in de aanloop naar de première van zijn eenakter nauw samenwerkte.

Je kijkt naar een vrouw aan de telefoon. Ze is net verlaten door haar geliefde, de man heeft al een ander. Ze voeren een laatste gesprek, maar zijn stem is niet hoorbaar. Met lenige stem slingert Hannigan van verdrietige berusting naar grimmigheid; nee, het gaat niet goed – ze heeft een zelfmoordpoging gedaan. Tussendoor geeft de zangeres de inzetten aan voor het voortreffelijk spelende orkest, terwijl ze recht in een camera kijkt, waarvan het beeld wordt geprojecteerd op een groot scherm aan de achterwand.

Ingezoomd op haar ogen – ‘Ik ben het niet meer gewend alleen te slapen’ – zie je haar lege blik. Hannigan spuugt woorden uit, schrille kreten van houtblazers. Ze stompt met gebalde vuisten in de lucht. Het orkest bonkt als een gebroken hart terug.