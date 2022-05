In ‘Kunst is lang’ worden ook ingewikkelde ideeën van kunstenaars begrijpelijk gemaakt ★★★☆☆

‘Het leven is te kort om je niet met kunst bezig te houden’, aldus Luuk Heezen (37). Hij presenteert al zes jaar de podcast Kunst is lang (en het leven kort), die hij maakt met online kunsttijdschrift Mister Motley. Goed punt. Bijna wekelijks interviewt Heezen een klein uur lang een kunstenaar op een verhelderende en opgewekte toon.

Kortgeleden werd de 200ste aflevering van deze kunstpodcast gevierd. Wat opvalt, terugscrollend tussen die lijst van 200 gesprekken, is dat de redactie voor de troepen uitloopt en regelmatig kunstenaars kiest nog voordat die volop in de aandacht staan. Veelzeggend is bijvoorbeeld dat bij aflevering één, dik zes jaar geleden, Melanie Bonajo (43) te gast was. Dit jaar vertegenwoordigt deze kunstenaar Nederland op de Biënnale van Venetië. En in de tweede aflevering ging Heezen in gesprek met Remy Jungerman (63), die eerder dit jaar een grote solotentoonstelling in Stedelijk Museum Amsterdam had.

Best lastig, over beeldende kunst praten zonder beeld. Sowieso kan praten over kunst best ingewikkeld zijn. Gelukkig is Heezen een fijne gids. In de eerste aflevering, die nog werd gemaakt voor radiozender Amsterdam FM, verzucht Bonajo: ‘Hoe ga ik het uitleggen, o mijn God!’ Maar Heezen moedigt de kunstenaar geduldig aan: ‘Kunnen we het in Jip en Janneke-taal proberen?’ Hij vertrouwt erop dat ook ingewikkelde ideeën begrijpelijk te maken zijn en slaagt daar meestal samen met zijn gast in. De podcast is vooral geschikt voor mensen die al nieuwsgierig zijn naar een kunstenaar en leent zich goed om te luisteren voor of na een expositiebezoek.

Het concept van Kunst is lang, een uur lang een kunstenaar aan het woord, doet denken aan VPRO’s succesvolle radioprogramma Nooit meer slapen, dat laatst zijn 2000ste aflevering vierde. Waarin Kunst is lang zich onderscheidt, naast dat het alleen om beeldende kunst gaat, is dat het gesprek zich beperkt tot het oeuvre van de kunstenaar: wat er al is gemaakt en wat er nog gemaakt gaat worden. Zijn of haar jeugd of liefdesleven hoeven dus niet aan bod te komen.

Dat betekent niet dat de gesprekken niet persoonlijk worden, want veel kunst komt voort uit persoonlijke fascinatie, frustratie of verontwaardiging. De gesprekken raken ook altijd aan maatschappelijke thema’s. Kunst en leven laten zich, al suggereert de titel van de podcast dat, niet gemakkelijk scheiden.