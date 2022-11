In Krankheit der Jugend laat levenslust zich niet altijd onderdrukken door wanhoop ★★★★☆

'Krankheit der Jugend' van 't Barre Land. Beeld Sofie Knijff

Terwijl we het lieflijke geluid van vogelgetjilp horen, begeleid door een orgelmuziekje, dweilt een van de acteurs nog even de speelvoer. Straks zal er namelijk een feestje plaatsvinden omdat een van de studenten is geslaagd voor haar artsendiploma.

Welkom in het toneelstuk Krankheit der Jugend van Ferdinand Bruckner, geschreven rond 1925, het interbellum, de periode van herstel na de verwoestende Eerste Wereldoorlog en de opkomst van het nieuwe gevaar. In dat grauwe tijdsgewricht schetst Bruckner een nogal deprimerend beeld van de jonge generatie, maar hij doet dat bij tijd en wijle ook op een luchtige manier. Levenslust laat zich niet altijd onderdrukken door wanhoop.

Bovendien is zijn stuk voor die tijd behoorlijk vrijmoedig: er is sprake van een lesbische liefde, groot geschapen mannen en hitsige vrijers. Maar ook van gebroken harten. ‘Iedereen zou zich voor zijn 17de door zijn hoofd moeten schieten’, zegt een van de personages. In een Weens studentenhuis volgen we zes jonge mensen die met lichte weerzin hun toekomst tegemoet gaan. Als arts, maar ook als schrijver – kunst en wetenschap worden hier ook tegenover elkaar gezet.

’t Barre Land speelt het stuk nu in een prachtige decor met veel hout en fraai licht. De zes acteurs zwerven om elkaar heen, in wisselende samenstelling en omstandigheden. Ze leggen hun ziel bloot, met nogal wat morele dilemma’s tot gevolg. Zorgvuldig is de tekstbehandeling, bijna achteloos de enscenering.

Het slot is erg mooi: in een steeds somber wordende sfeer biedt een kopje thee met een chocolaatje nog enige troost, terwijl de woorden langzaam verstommen.

Toch zal voor deze jonge mensen het leven een aanvang nemen, hoe ze ook vluchten in bespiegelingen over een gelukkige kindertijd. Het kan niet anders, ze zijn de 17 gepasseerd.