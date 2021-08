In Knock-out worden de zes performers fysiek tot ongekende hoogte gestuwd ★★★★★

Arnold Put en Tyrone Menig in Knock-out van Jakop Ahlbom Company, ISH Dance Collective en DeLaMar. Beeld Bart Grietens

Je zou er een fortuin voor overhebben om er te wonen. Hartje centrum, Amsterdam: op het niet eens zo ruime podium van Theater DeLaMar heeft decorontwerper Thomas Rupert een schitterende loft ontworpen, met stijlvolle vide, een open trap en magistraal houten dak. Een loungebank slingert langs een binnentuin met alle soorten varens. Over elk detail is nagedacht, van de jarenzeventigbollenlamp naast de Chinese vaas tot de lachende elandskop boven het dressoir met kungfuzwaarden.

Bij aanvang, wanneer een uitgeblust echtpaar zich verveeld een glas inschenkt – hij beneden, zij boven – kondigt een cowboyschaduw op de muur aan dat zich hier een dollardrama heeft afgespeeld. Welk, dat zien we tijdens Knock-out in een hilarisch reverse, nadat er knokkend en vechtend is teruggespoeld naar die fatale huwelijksdag. De sullige vent dacht zijn geraffineerde gemalin te verwennen met een romantisch diner bij kaarslicht. Dat pakt anders uit. Wat volgt: een in scène gezette ontvoering, huurmoordenaars met oranje bivakmutsen, koffers met losgeld, een per abuis geraakte pizzabezorger en onverwachte bijval van een actiechick. De liefhebber van knokfilms herkent verhalende ingrediënten uit de misdaadkomedie Fargo van de gebroeders Coen. Regisseur Jakop Ahlbom heeft die behendig in de blender gegooid met traptechnieken uit komische kungfufilms van Jackie Chan, watervlugge vechtsprongen uit Enter the Dragon van Bruce Lee en vertraagd gevangen kogels uit The Matrix.

Choreograaf Marco Gerris heeft de zes performers – drie mimers, drie dansers – fysiek tot ongekende hoogte gestuwd. Als een wervelstorm beuken ze ongemeen grappig op elkaar in. Een voor een klappen ze elkaar van de trappen. Juist in dit iets te krappe appartement zorgen de meedogenloze matpartijen voor riskante achtervolgingen. Ze vliegen, vallen en struikelen over trap, bank, tafel en binnentuin. Als een Zwitsers zakmes schieten hun ledematen uit in snoeiharde schijngevechten.

Lisa Groothof, Freek Nieuwdorp en Len Lucieer in Knock-out van Jakop Ahlbom Company, ISH Dance Collective en DeLaMar Beeld Janko Duinker

Freek Nieuwdorp is de perfecte sukkel, met zijn grote verbaasde ogen boven een ‘gebroken’ neus. Lisa Groothof is de vleesgeworden vamp van de verveling. Patrick Karijowidjojo jongleert met blote vuisten en Arnold Put met messcherpe benen. De vorig jaar afgestudeerde Bodine Sutorius – een ontdekking – bestiert het luchtruim door de tafellamp als liaan te hanteren. En klingelt een bel, dan zorgt Tyrone Menig steevast als Mr Big Smile voor een onverwachte wending.

Tussen al deze waanzinnige actie wandelt muzikant Len Lucieer (mede-oprichter van Alamo Race Track) onverstoorbaar rond als zingende en beschouwende cowboy. Hij vertolkt zes countrynummers op steelgitaar, precies genoeg voor de verhalende lijn. Op band zorgt een scala aan slapstickgeluiden met een paar klassieke quotes uit actiefilms voor de rest van de muzikale timing.

Met deze seizoensopening delen Jakop Ahlbom Company en ISH Dance Collective een geweldige vuistslag uit. Knock-out is een voorstelling om je (gekneusde) vingers bij af te likken. Deze maand alleen in DeLaMar, volgend seizoen gaat de loft gelukkig ook nog op tournee.