In Klap blinkt muziektheatergroep Bot weer uit in troostrijke fanfare

Klap door Bot. Beeld Rene den Engelsman

Het is een rake opdracht, die muziektheater Bot het publiek meegeeft, in prachtige slotzinnen, a capella gezongen: ‘Kom laten we samen, de daden vertragen, verlangzaam de uren, verduurzaam de dagen.’ Opdat we niet vergeten, zo zingt het viertal in licht opstandige teksten van frontman Job van Gorkum, wat we kunnen leren van de klap die de coronapandemie heeft toegebracht: ‘We vergeten zo graag (…) maar niet voor vandaag (…), kom laten we samen (…) een richting bepalen, kom geef het een duw.’

En een flinke douw geeft Bot in deze nieuwe muziektheatervoorstelling Klap. Rauw en ritmisch slaan ze op hamerxylofoons, tikken ze tegen koppige archiefladen en zwiepen ze klepperende lepels langs tandwielen. Zoals altijd tovert het viertal een troostrijk, bonkig fanfaregeluid uit eigen, kunstig gemaakte machines van sloopmateriaal. Dit keer veel metalen kastjes zoals archiefkasten en kille ziekenhuisexemplaren. Geert Jonkers en Tomas Postema zoeken op hilarische wijze contact via afgedankte telefoonkastjes uit een voormalige energiecentrale. Daar komen ook de klapbestendige tetterspeakers vandaan, die dienst doen als reuzenmondmaskers.

Het is overigens niet alleen de (leerzame) schok van de coronacrisis, waarnaar Bot verwijst in Klap. Het kan ook een doodsmak zijn, bedrog of liefdesverdriet dat je uit het dagelijks leven tikt. Zo hangt Doan Hendriks traag vallend uit het lood, terwijl hij nogal kras een wraakfantasie bezingt, met een stem die wordt rechtgetrokken door autotune.

Halverwege vertraagt Klap te extreem. Het gedoe met een tentje als projectiescherm voor quarantainebeelden houdt te lang aan. Gelukkig stampen ze ook jodelend voorbij in gerokte kostuums met tressen op de schouders. En delen ze relativerende tikken uit aan complotdenkers: ‘Wie is de weg kwijt, wie wil verhaaltjes, om alles wat hij niet snapt in te stoppen, totdat alles weer gaat kloppen.’ Rake klap.

Klap Muziektheater ★★★★☆ Door muziektheatergroep Bot. Tekst: Job van Gorkum, regie: Craig Weston. 29/8, Gemeenschapshuis De Bombardon, Heythuysen. Nog te zien: 11/12, Ede, plus bijboekingen.