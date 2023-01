JFK

Grote en laaiend enthousiaste stukken in onder meer de Volkskrant ten spijt is het nog steeds even wennen: Tijn Verkerk (20) uit het Noord-Hollandse Midwoud is de populairste/vaakst beluisterde Nederlandse artiest van het moment. Antoon, noemt hij zich, hopelijk gaat er nu bij iedereen een lichtje branden.

Mannenglossy JFK interviewde Antoon en zette hem als lokkertje op het omslag. Hij is geen jongeman van stevige uitspraken, blijkt maar weer eens, en interviewer Jeroen Jansen weet het. De antwoorden van Antoon zijn ‘bewust, doeltreffend, open en tegelijk gewogen’, noteert hij. De moeite waard is het stuk desondanks, vooral het lange deel over de dood van zijn moeder.

Jansen is tevens de nieuwe hoofdredacteur van JFK. Hij volgde Willem Baars op, de man die in 2007 aan de wieg stond van de glossy ‘for great men’ en nu nog als ‘fashion director’ aan het blad is verbonden. De formule is nagenoeg onveranderd. Wel kondigt Jansen de komst aan van een columnist die de laatste jaren flink aan de weg timmert, Özcan Akyol.

De doelgroep wordt duidelijk door de horloges die in flink wat advertenties worden aangeprezen. Enig snobisme is het blad niet vreemd. In een ‘horlogespecial’ in het laatste deel wordt onder meer een klokje van Omega gerecenseerd, de verkoopprijs is circa 453 duizend euro. Het zal de prijs waard zijn. Het horloge heeft een ‘split-second chronograaf’ en de ‘minute repeater en de rattrapante behoren tot de meest complexe uurwerken die er bestaan’.

In JFK hebben mannen aan zichzelf meer dan genoeg, vrouwen zijn op de vingers van één hand te tellen. De enige vrouw die een hoofdrol krijgt, model en tv-presentator Adinda Kennedy, heeft op negen foto’s niet veel kleren aan. Ze is naast en op een motor gefotografeerd. De shoot leverde haar een ‘oorlogswond’ op. Ze verbrandde zich aan de uitlaat. Daar was ze al bang voor: ‘Dit krijg je als je halfnaakt op een rijdende motor gaat zitten.’

Goede sier maakt JFK met een – en dat is uitzonderlijk – een-op-eeninterview met Daniel Craig, de man die de wedergeboorte van James Bond in gang zette. Aanleiding is zijn hoofdrol in een grote Netflix-productie, moordmysterie Glass Onion.

Met de volgende observatie wordt de doelgroep bediend: ‘Craig zit er ontspannen bij in een foutloos double-breasted maatpak en Rolex Sea-Dweller Deepsea om de pols’. Wéér een horloge.