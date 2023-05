In jezelf praten is goed voor een solozeiler

Zeiler Francis Chichester (1901 - 1972) in 1966. Beeld Getty Images

Atlantische Oceaan, 25 mei 1967

Meestal zag ik na een soloreis op tegen contact met de wal, maar deze keer was ik meer ontspannen. Misschien waren mijn vorige reizen niet lang genoeg geweest. Welke invloed hadden maanden eenzaamheid op me gehad? Welke gewoonten had ik ontwikkeld?

Eén onsociale gewoonte, die sterk de kop had opgestoken, was het in slaap vallen op elk moment van de dag. Nooit had ik genoeg slaap. Meestal was ik ’s nachts een half dozijn keren op en de afgelopen nacht, die ik vrij van moeilijkheden had verwacht, was ik toch weer vier keer op.

Dan was er het tegen jezelf spreken, wat vaak gezien wordt als een vorm van geschift raken. Ik doe dat in buien en heb het opgegeven ertegen te vechten. Het begint meestal bij een lastige situatie. En ik geloof dat het helpt; bij het uitwerken van een zonswaarneming bijvoorbeeld vermindert het de kans op fouten als men de cijfers hardop uitspreekt.

Als ik in de narigheid kom en alles misloopt in een bui of de boot onbestuurbaar wordt, is het veel makkelijker hardop tegen mezelf te zeggen wat er nu aan de beurt is om gedaan te worden.

Daarmee wordt de paniek voorkomen die kan ontstaan wanneer de hersens zich tegelijkertijd bezighouden met verschillende dingen die nog aan de orde zullen zijn.