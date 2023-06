In ‘It’s about time’ weet Maarten Baas toch weer te verwarren, maar zijn solotentoonstelling blijft licht onbevredigd ★★★☆☆

Maarten Baas in Museum Voorlinden. Beeld Bram Vreugdenhil

Tegen een 4 meter hoge witte doos staat een trapje naar een kleine deur. In de wand zit een grote ronde klok, waarachter iemand op het ritme van de tijd de wijzers verft en weer uitveegt. Even is er die twijfel – zou-ie er echt staan? Verwarring is tenslotte de crux in het werk van ontwerper en kunstenaar Maarten Baas (1978). Neem alleen al de titel van zijn solotentoonstelling in Museum Voorlinden in Wassenaar: It’s about time. Werd het wel eens tijd dat een deftig kunstmuseum zoals Voorlinden een podium biedt aan Baas? Of slaat de titel op tijd als rode draad in deze compacte presentatie?

Hoe dan ook, de klokkenserie Real Time, waarin de wijzers ogenschijnlijk worden verzet door Baas zelf, is het sleutelstuk in zowel deze expositie als in zijn oeuvre. Met de lancering ervan in 2009 brak de voormalig student van de Design Academy Eindhoven uit het keurslijf van productontwerp. Ja, de klokken geven de tijd aan. Ze heten niet voor niets Real Time; eentje hangt zelfs op Schiphol. Maar vooral zijn ze een bespiegeling op tijd.

In het drieluik Father, Son & Grandfather Clock neemt een overtuigend geschminkte Baas elk van deze familierollen op zich. Onafwendbaar dient de aftakeling zich aan. Of zijn we juist te gefocust op jeugd en onderschatten we de wijsheid van boomers? De kinderklok is van schots en scheef getimmerd sloophout, de opaklok is ragfijn afgewerkt met een prachtig patina. Is dat een spottende zelfkritiek van een kunstenaar die eeuwig hetzelfde trucje uithaalt?

Baas’ klokken ogen achteloos, meer spielerei dan serieuze kunst en design. Toch zijn ze tot in de puntjes doordacht én uitgevoerd. Neem het aantal kleurige snippers dat omlaag dwarrelt in de Confetti Clock. Of het sophisticated tweedpak dat Baas draagt in de Paddington Clock die in Londen in Paddington Station hangt. Baas regisseert toeval – en dat maakt zijn werk zo overtuigend. Elke klok lokt nieuwe associaties uit, die verder strekken dan tijdsbesef.

Neem de Sweeper’s Clock, waarin twee vuilnismannen een berg straatafval als de onvermijdelijke milieuramp voor zich uitschuiven. Of de Analog Digital Clock, waarin rode, hoekige computercijfers eindeloos worden uitgewist door mensenhanden. Hoe we ook proberen vat te krijgen op digitalisering, telkens weer worden we ingehaald door de vooruitgang.

Bijna fysiek is de impact van I think, therefore I am, een installatie van tientallen beeldschermen met korte fragmenten waarin je telkens een ander persoon ‘I think’ ziet en hoort zeggen. Ze variëren van nieuwsbeelden van Elon Musk tot een interview met Bob Dylan, maar ook Kermit de Kikker en een anonieme vlogger komen voorbij. ‘I think’ kan zowel ‘ik denk’ als ‘ik vind’ betekenen, waarmee een tijdgeest wordt vastgenageld waarin ondoordachte meningen voor feiten doorgaan. Alle meningen klinken even hard, waardoor uiteindelijk slechts een Twitter-kakofonie klinkt. Een monotone ruis die het denken belemmert.

Jammer dat de rest van It’s about time aanvoelt als zaalvulling. De gekleide kinderklokken die hij onlangs maakte voor een verkooptentoonstelling zijn precies dat: een commercieel product. De stoelserie The Empty Chair met metershoge ladders als rugleuning maakte Baas in dienst van Amnesty International voor de Chinese dissident Liu Xiaobo, die in 2010 vanwege zijn arrestatie zijn Nobelprijs niet in ontvangst kon nemen. Zonder deze context oogt het werk schraal, zodat er uiteindelijk toch een licht onbevredigd gevoel resteert. En dat kan zelfs bij een ontregelaar als Maarten Baas niet de bedoeling zijn.

Milan Design Week Bijna alle werken op It’s about time zijn eerder gelanceerd op de Milan Design Week. Met spraakmakende decors als een circustent of een volledig ingericht AirBnB-appartement steekt Maarten Baas daar de draak met alle commerciële poeha. In de museale setting van Voorlinden blijft dit werk moeiteloos overeind. Wat meteen ook de vraag beantwoordt of Baas nou kunst of design maakt. Met film, theater en performance doet hij zelfs nog veel meer dan dat. Dit jaar speelde Baas in Milaan onder de noemer More or less met de persoonlijke dilemma’s rond duurzaamheid. Gaan we vliegen of niet? Koop ik een nieuwe designerjeans of een vaal tweedehandsje? Met feilloos gevoel voor overdrijving verpakte Baas deze dubbelzinnige boodschap in een privéjet op ware grootte, vervaardigd van oude spijkerbroeken. Ook dit monumentale werk zou niet hebben misstaan in Voorlinden.