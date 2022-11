In indrukwekkende conversaties vertelt Nick Cave over de dood van zijn zoon ★★★★☆

Nick Cave in Los Angeles, 2017. Beeld FilmMagic

‘Het was alsof de ervaring van verdriet mijn hart op de een of andere manier heeft vergroot. Ik maak meer periodes van geluk mee dan ik ooit eerder heb gevoeld, ook al was het het meest verwoestende dat me ooit is overkomen. Dit is Arthurs geschenk aan mij, een van de vele. Het is zijn vrijgevigheid die me een ander persoon heeft gemaakt.’

Arthur is de zoon van de Australische zanger Nick Cave. In 2015 overleed hij op 15-jarige leeftijd na een val van een klif in Brighton, waar Cave en zijn vrouw Susie wonen. De Ierse journalist Sean O’Hagan van The Observer begon in 2020 een lange serie gesprekken met de zanger, die in Faith, Hope and Carnage zijn uitgewerkt tot een driehonderd pagina’s tellende conversatie. Dit is op zichzelf al bijzonder, want Nick Cave staat bepaald niet bekend als iemand die dol is op het geven van interviews. Vanaf het prilste begin van zijn muzikale carrière (eind jaren zeventig met zijn lawaaiige postpunkband The Birthday Party) heeft hij een op zijn best moeizame relatie met de muziekpers. Veertig jaar later is er veel veranderd, maar dit niet: het boek begint met Caves opmerking dat hij interviews haat.

Gelukkig is daar in wat volgt niets van te merken. Het is een indrukwekkend werk geworden waarin Cave met een combinatie van eloquentie, ontwapenende eerlijkheid en een bijna bizar aandoende levenskracht praat over zijn muziek, God, de coronapandemie, religie en zijn persoonlijke transformatie. Maar bovenal over het verlies van zijn zoon. Arthur is in elke regel impliciet of expliciet aanwezig. Dit tilt het boek ver uit boven zomaar een goed interviewboek met een interessante artiest.

Natuurlijk komen zijn oude fans aan hun trekken als Cave vertelt over hoe songs tot stand zijn gekomen of over de radicale verandering die zijn muziek en teksten de laatste jaren hebben doorgemaakt. Recensenten zijn lyrisch over de liveoptredens die Cave dit jaar gaf. Zoals een van hen schreef: Cave stond er poedelnaakt, met zijn bloedende hart in zijn handen.

‘Het is alsof iets bovennatuurlijks over je komt als je op het podium staat’, vertelt Cave daar zelf over. ‘De adrenaline, de energie van het publiek, de pure kracht van de muziek – het is alsof je in iets anders verandert, een ander wezen.’ Hij heeft het publiek in zijn armen gesloten en hetzelfde publiek heeft hem gered. Alles wat hij doet, zegt Cave, staat in het teken van absolutie. ‘Ik vraag om vergiffenis, om verlost te worden van mijn eigen persoonlijke schuld.’ De interviewer durft het nauwelijks te vragen, maar doet het toch, aarzelend: met betrekking tot Arthur? Natuurlijk: zoals elke ouder voelt Cave zich schuldig over de dood van zijn kind.

Ook ik verloor mijn zoon, twee jaar geleden, en ik vond het indrukwekkend en inspirerend om te lezen hoe Cave zijn verlies uiteindelijk uitdraagt als een positieve kracht, in de meest letterlijke zin van de betekenis: ‘Wat ik probeer te laten zien is het idee van verdriet als een geschenk.’

De Ierse journalist Sean O’Hagan van The Observer voerde een serie gesprekken met Nick Cave. Beeld Lynette Garland

Dat is nogal een radicale levenshouding, die gemakkelijk irritatie zou kunnen oproepen, maar Cave overtuigt ten volste. De cynische, zelfdestructieve en jarenlang aan heroïne verslaafde Cave is naar eigen zeggen dezelfde persoon die de in 2019 verschenen rouwplaat Ghosteen maakte. Toch is die persoon wel veranderd. Het cynisme heeft hij afgelegd, waarvoor in de plaats een permanent en doorleefd besef van de kostbaarheid en kwetsbaarheid van het leven is gekomen.

Niet dat dit vanzelf is gegaan. Pijnlijk om te lezen zijn de passages over de periode vlak na Arthurs dood. Cave beschrijft de overweldigende chaos die hem overviel: ‘Ik herinner me dat ik het letterlijk door mijn lichaam kon voelen razen en uit mijn vingertoppen voelde barsten.’ In die verwarde en afwezige toestand rondde hij vlak na Arthurs dood de plaat Skeleton Tree af. Maar ergens keerde hij terug, geholpen door zijn publiek beleden rouw, waarvoor hij uiteindelijk de woorden vond.

Arthur is voor hem altijd aanwezig, ook als hij op het podium staat. Het is Caves radicale keuze, om te voorkomen dat hij ten onder gaat of verandert in een ‘klein, hard ding dat is samengebald rondom een afwezigheid’ en permanent boos is op alles en iedereen. Ja, het is een overlevingsstrategie, erkent hij. ‘Als mensen zeggen ‘Ik voel zijn aanwezigheid’, dan krijgen we altijd te horen dat dat voortkomt uit ontkenning van het onvermijdelijke, de dood. Dat weten we. We fucking get it. Maar die gevoelens zijn echt. Het zijn misschien waanideeën, maar deze poëtische aankondigingen leiden ons terug naar de wereld.’

Het nawoord maakt melding van de volgende tragedie in Caves leven: dit jaar overleed ook zijn oudste zoon.

Nick Cave en Sean O’Hagan: Faith, Hope and Carnage. Canongate Books; 288 pagina’s; ca. € 21.